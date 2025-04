ASCOLI PICENO – Dopo gli eventi di marzo e aprile con Vincenzo Mollica e Simone Sello, il Teatro Filarmonici

di Ascoli Piceno ospiterà l’ultimo appuntamento dell’edizione primaverile di Eroi dell’arte,

un ciclo di appuntamenti con l’arte e la musica per rendere omaggio al talento e alla

passione di chi ha lasciato il segno nel panorama culturale italiano e internazionale.

La terza ed ultima data di Eroi dell’Arte è con Alex Alessandroni Jr., il 2 maggio alle ore 21.

Pianista, arrangiatore e direttore musicale di origini

italiane che vive a Los Angeles, Alex ha affiancato i più

grandi artisti di fama internazionale.

Figlio d’arte, erede di Alessandro Alessandroni Sr.

compositore, direttore d’orchestra, arrangiatore noto

collaboratore di Ennio Morricone e fischio più famoso

del cinema. Le sue partecipazioni “sonore”, infatti, sono

in più di 350 pellicole spaghetti western, tra cui la

Trilogia del Dollaro di Sergio Leone (presenza che gli

ha fatto guadagnare il soprannome di “Fischio”, datogli

dal grande regista Federico Fellini).

Alex Alessandroni Jr. è cresciuto negli studi di

registrazione di Roma immerso nell’universo sonoro di

suo padre e, raccogliendo la sua eredità creativa e musicale, si è diplomato presso il

Berklee College of Music di Boston.

Dal 1988 a oggi, il suo percorso lo ha visto affiancare alcuni dei più grandi artisti della scena

internazionale, sia in studio che dal vivo, tra cui Whitney Houston, Stevie Wonder,

Christina Aguilera, Bobby Brown, Babyface, Pink, Nelly Furtado, Faith Evans, Don

Felder, Paul Stanley, Chaka Khan, Patti LaBelle e molti altri.

Nonostante la sua permanenza negli Stati Uniti, negli anni ha collaborato anche con

numerosi artisti italiani, tra cui Jovanotti, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Fedez, Giorgia.

Dopo una straordinaria carriera che lo ha portato a calcare i palchi di tutto il, Alex

Alessandroni Jr. presenterà al Teatro Filarmonici il suo progetto di piano solo: “Melodies

of Life”. Un viaggio musicale intimo e coinvolgente, che raccoglie 14 composizioni

scritte dal 2003 ad oggi, espressione di una ricerca artistica profonda e di una vita

dedicata alla musica.

Durante il concerto, inoltre, non mancheranno tributi all’incredibile carriera del

maestro Alessandroni Sr.

Ad accompagnare Alex, Sayaka Alessandroni e Lena Alessandroni.

Tutti gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale Arteo, con il contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e col Patrocinio del Comune di Ascoli

Piceno. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno e sul

circuito Vivaticket.com

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.