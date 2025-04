Questa iniziativa unica mira a combinare l’amore per la storia, la letteratura e la creatività, offrendo ai giovanissimi partecipanti l’opportunità di esplorare la scrittura creativa all’interno delle suggestive sale del museo

ASCOLI PICENO – Il Museo Archeologico Nazionale di Ascoli Piceno e la Casa Editrice Polissena Fiabe e Poesie sono lieti di presentare un’anteprima esclusiva del ciclo di incontri “POLISSENA RACCONTA LE FIABE SCRITTE DAI PICCOLI “, appuntamento in programma per il 4 maggio, alle ore 16, presso il Museo Archeologico Nazionale di Ascoli Piceno.

Questa iniziativa unica mira a combinare l’amore per la storia, la letteratura e la creatività, offrendo ai giovanissimi partecipanti l’opportunità di esplorare la scrittura creativa all’interno delle suggestive sale del museo.

Il ciclo di incontri si aprirà ufficialmente il 12 giugno e proseguirà fino al 24 luglio. Ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 17,00 alle ore 18,30, a Palazzo Panichi, sede del Museo Archeologico Nazionale di Ascoli Piceno, Annalea Vallesi della Casa Editrice Polissena Fiabe e Poesie, condurrà, coadiuvata dagli archeologi del museo, 7 appuntamenti focalizzati sulla lettura e sulla scrittura di fiabe e poesie.

Per questa terza edizione, il fil rouge degli incontri sarà il tema della trasformazione. Il titolo “Picus e altre storie di umani divenuti animali” fa riferimento alla celebre storia della primavera sacra da cui, secondo la leggenda, ha avuto origine il popolo dei Piceni. Ad essa saranno collegate altre storie di donne e uomini che sono stati trasformati in animali. Si prenderà spunto dalle “Metamorfosi” di Ovidio, collegando ogni appuntamento ad uno dei reperti conservati in museo.

“Si tratta di un progetto che mira a creare un ponte tra la cultura classica e la creatività contemporanea”, dichiara Sofia Cingolani, direttrice del museo, “Siamo entusiasti di collaborare con la Casa Editrice Polissena Fiabe e Poesie per offrire ai nostri visitatori più giovani un’esperienza unica e coinvolgente.”

Il ciclo di 7 incontri è completamente gratuito; gli elaborati finali dei bambini saranno raccolti in un volume dall’omonimo titolo del corso, edito da Polissena Fiabe e Poesie e distribuito su suolo nazionale.

Il modulo di iscrizione e liberatoria è disponibile su www.polissenafiabe-e-poesie.it .

L’evento del 4 maggio sarà un’anteprima speciale, con una presentazione del programma del ciclo di incontri. L’appuntamento sarà rivolto a tutti i bambini potenzialmente interessati e alle loro famiglie.

Ovviamente l’incontro è aperto al pubblico e l’ingresso gratuito. È necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare il Museo Archeologico di Ascoli al numero +393892661227 o inviare un’e-mail a [email protected].

