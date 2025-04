Aldo Fusco all’Ansa Marche in merito al telo esposto dalla titolare dell’esercizio commerciale ‘L’Assalto ai forni’ di Lorenza Roiati

ASCOLI PICENO – “È stato unicamente di osservazione e controllo del territorio, come da normale attività della volante impegnata sul campo”.

Così il Questore di Ascoli Piceno, Aldo Fusco, direttamente all’Ansa Marche in merito allo striscione esposto dalla titolare dell’esercizio commerciale ‘L’Assalto ai forni’ di Lorenza Roiati, e al controllo della Polizia di Stato: “Era uno striscione normalissimo, collegato all’iniziativa della giornata. Non costituiva motivo di intervento. Non vi è stata alcuna iniziativa repressiva o di altra natura da parte della Polizia di Stato”.

L’eventuale momento di confronto tra l’operatore e la titolare è stato descritto come “un normale scambio dialettico, privo di conseguenze operative. Dopo il sopralluogo, la volante si è infatti allontanata, riprendendo l’attività di controllo del territorio”.

Nella nota dell’Ansa regionale si legge che il Questore “ha inoltre voluto distinguere chiaramente l’operato della Polizia di Stato da quello della Polizia Locale” intervenuta successivamente come testimoniato da alcuni video circolati sui Social.

Il Questore all’Ansa Marche aggiunge: “Dell’intervento della Polizia Locale abbiamo appreso dai media. Non è stato sollecitato da noi, non ne conoscevamo i dettagli né siamo stati coinvolti”.

Infine il Questore ha invitato a “visionare i video pubblici per riscontrare l’effettiva dinamica dei fatti, sottolineando l’estraneità della Polizia di Stato a qualsiasi iniziativa sanzionatoria o repressiva in relazione allo striscione”.

