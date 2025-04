CASELLE DI MALTIGNANO – Torna la festa di San Marco Evangelista a Caselle di Maltignano, quest’anno evento rimandato al prossimo 30 aprile, 1-2-3-4 maggio in segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato in onore della scomparsa di Papa Francesco e in piena sintonia con le autorità religiose locali. Una delle feste tra le più sentite nell’ascolano e nel vicino Abruzzo, organizzata dal Comitato Parrocchiale “San Marco Evangelista” con il Patrocinio del Comune di Maltignano.

I festeggiamenti in onore del patrono inizieranno domani alle ore 11 con il 6° Memorial Trofeo Alessandro JE Cappelli con la partita tra scapoli e ammogliati presso il campo sportivo di Caselle; a seguire terzo tempo in piazza San Marco. Mercoledì 30 aprile alle ore 21:30 esibizione del gruppo musicale “Vizi e Virtù”, il 1 maggio gara di briscola a coppie alle ore 18, mentre venerdì salirà sul palco il gruppo musicale “Kiki music club” alle ore 21:30. Sabato alle ore 15 apertura della “Sagra de li crespelle”, spettacolo per bambini “Marameo the Children’s circus” (gonfiabili, animazione, giochi, spettacoli, scuola di circo, truccabimbi e tanto divertimento) e banchetto informativo con la partecipazione dell’AVIS comunale di Ascoli Piceno. Alle ore 17:00 esposizione a concorso di “Vespe d’Epoca” in collaborazione con il Vespaclub Sant’Egidio alla Vibrata. Alle ore 17:30 breve processione e benedizione particolare dei bambini con la reliquia di San Marco Evangelista. Chiuderà la serata l’esibizione del gruppo musicale 883 MANIA (Tribute band 883). Tutte le sere apertura stand gastronomici, ruota della fortuna, pesca di beneficenza e proiezione di foto e immagini “come eravamo”. Chiuderà questa ricorrenza in onore del patrono di Caselle la Santa Messa di domenica 4 maggio alle ore 10:30, cui seguirà la processione con la statua e la reliquia di San Marco per le vie del paese, accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di Acquasanta Terme” e dai fuochi d’artificio.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.