ASCOLI PICENO, Stadio DEL DUCA ore 16.30

L’Ascoli nell’ultima gara della stagione affronta il Legnago Salus, fanalino di coda del Girone B di Serie C.

Ascoli salvo a 40 punti e veneti ultimi a quota 26 punti. Arbitra Grasso di Ariano Irpino.

Stadio semivuoto all’inizio, infatti i gruppi del tifo organizzato della Curva entrano con 5 minuti di ritardo. Una forma di contestazione nei confronti della società. In Curva Nord sono state esposte due gigantografie del Presidentissimo Rozzi. Striscione affisso con su scritto “Momentaneamente assenti, eravamo sul carro dei festeggiamenti”. Contestazioni che proseguono per tutta la gara con una serie di striscioni contro società, squadra e mister.

In tribuna presente, l’ex centrocampista Pasinato, vincitore del Campionato di Serie B, nella stagione 1977/78, nell’Ascoli dei record di Mimmo Renna, applaudito da tutto lo stadio mentre viene mandato in onda un filmato con alcune sue gesta. Prima dell’inizio del match osservato un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Adjapong, Piermarini, Menna, D’Amore; Bando, Varone; Silipo, Carpani, Marsura; Ciabuschi. A disposizione: Livieri, Curado, Toma, Alagna, Cosimi, Gagliolo, Maurizii, Bertini, Odjer, Baldassin, Maiga Silvestri, Tremolada, Gagliardi, Forte, Corazza. Allenatore: Di Carlo

LEGNAGO (3-5-2): Perucchini; Ampollini, Noce, Tanco; Zanetti, Casarotti, Bombagi, Leoncini, Muteba; Franzolini, Spalluto. A disposizione: Bajari, Rigon, Koblar, Tonica, Gazzola, Ruggeri, Dore, Morello, Svidercoschi, Peschetola, Banse, Basso Ricci. Allenatore: Bagatti

RETI: 7’ pt Spalluto (L), 11’ pt Ciabuschi (A), 15’ st Dore (L).

NOTE: ammoniti Silipo (A), Gagliardi (A), Marsura (A), Maiga Silvestri (A), Ampollini (L) Bombagi (L.). Espulso al 39’ st Tanco (L).

Spettatori 5.079 (di cui 2.473 abbonati) per un incasso di 23.362,62 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 1’ pt

SECONDO TEMPO

49′ termina il match tra i fischi di tutto lo stadio

46′ ammonito Bombagi per fallo su Gagliardi davanti l’area, punizione batte Bertini, para in tuffo Perrucchini

45′ 4 minuti di recupero

40′ bel cross rasoterra dalla destra, ci prova in scivolata Varone ma non ci arriva per un pelo in area piccola

39′ Espulso Tanco, brutto intervento a gamba alta sul volto di Varone che rimane a terra

37′ ultimo cambio del Legnago dentro Tonica fuori Muteba

32′ esce Marsura e entra Silvestri nel Picchio e viene subito ammonito per un fallo a centrocampo

74′ Corner di Marsura, D’Amore tocca per Menna che da posizione defilata conclude sull’esterno della rete

71′ Doppio cambio Legnago: fuori Casarotti e Spalluto, dentro Banse e Gazzola

15′ GOL LEGNAGO, infila di testa Dore sul secondo palo impattando bene un cross dalla destra

12′ quattro cambi nel Picchio, out Ciabuschi, Adjapong, Silipo e Bando e dentro Forte, Alagna Gagliardi e Bertini

54′ doppio cambio Legnago: escono Leoncini e Zanetti, dentro Basso Ricci e Dore

6′ sfiora il gol il Legnago con una bella punizione dalla distanza di Bombagi, esce in tuffo Raffelli non la prende nessuno e la palla termina sul fondo

4′ corner di Silipo dalla sinistra, impatta di prima Varone che colpisce la traversa deviata da Perrucchini, sugli sviluppi del corner successivo colpo di testa di Piermarini in rete ma la palla aveva oltrepassato la linea di fondo

0′ Si riparte batte Ciabuschi il calcio di inizio

PRIMO TEMPO

45′ termina la prima frazione

43′ ammonito Silipo

39′ bel tiro di Bombagi dal limite dell’area fuori di poco

26′ sfiora il gol Varone che a due passi dalla porta di testa mette clamorosamente sul fondo

25′ incursione solitaria di Silipo, tiro lento para Perrucchini in presa bassa

23′ Bella manovra offensiva del Picchio, cross di Marsura e colpo di testa di Varone che non inquadra la porta

13′ ancora pericoloso il Legnago, punizione sulla trequarti di Bombagi, cross rimesso di testa in area a tiro al volo di Franzolini che esce di poco a lato

11′ GOOOOOOOOL ASCOLI. PUNIZIONE DALLA DISTANZA DI ADJAPONG RESPINGE GOFFAMENTE PERRUCCHINI, SI AVVENTA SUL PALLONE CIABUSCHI CHE INFILA IN RETE AL VOLO

7′ GOL LEGNAGO. Corner dalla destra e testa di Spalluto che infila in rete, colpevole Raffaelli che goffamente si butta sul pallone

4′ errore d Varone a centrocampo, contropiede di Leoncini che semina il panico poi cerca Franzolini in area con un filtrante ma non lo trova

3′ aggressivo il Legnago che cerca la porta con un bel tiro dalla distanza fuori di poco

0′ inizia il match

