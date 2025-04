ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

La festa del Primo Maggio si terrà in Piazza Ventidio Basso, dalle 16,30 ad Ascoli Piceno.

Di seguito la nota diffusa da Cgil Ascoli il 27 aprile.

La vicenda assurda capitata in questi giorni a Lorenza e “L’assalto dei forni” non è stata sufficiente a quanto pare. Questa notte è apparso uno striscione in città il cui contenuto è semplicemente vergognoso.

Adesso basta! Adesso basta tollerare gli atteggiamenti, gli striscioni, le manifestazioni, fasciste nella nostra città, medaglia d’oro per attività partigiana.

Siamo stanchi che a difendere i valori costituzionali dell’antifascismo si rischino ad Ascoli minacce, insulti, atti intimidatori. Chiediamo ai cittadini di destarsi a difesa della Democrazia, ma soprattutto chiediamo alle Istituzioni, dal Comune alla Regione, sino al Governo di prendere una posizione chiara e condannare quanto in questa città continua ad accadere e prendere le distanze in maniera chiara smettendo di legittimare qualsiasi movimento fascista, che va semplicemente chiuso, come dice la nostra Costituzione.

Per tutte queste ragioni abbiamo scelto di dedicare la nostra festa del Primo Maggio, che si terrà in Piazza Ventidio Basso, dalle 16,30 ad Ascoli Piceno, non solo a difesa del lavoro tutelato, dignitoso, sicuro e stabile ma anche a quel mondo del lavoro che si batté per sconfiggere il fascismo e nazismo.

Oggi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro e abbiamo una Costituzione che fa del lavoro e dei diritti delle persone l’elemento centrale della democrazia perché c’è stata la Resistenza.

Mettere al centro l’applicazione dei valori della Costituzione tra cui il lavoro, la libertà e la democrazia è il modo per ricostruire l’unità nel nostro paese.

Per questi motivi il Primo Maggio sarà anche una giornata per ribadire e riaffermare il valore dell’antifascismo che da troppo tempo subisce il silenzio delle Istituzioni in questa Città, e per chiedere a Sindaco e Presidente di Regione di prendere una posizione netta perché questa è una città antifascista. Invitiamo tutte e tutti gli abitanti del Piceno antifascisti a partecipare con noi.

