ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e sportiva.

Mercoledì 30 Aprile è in programma l’ultimo appuntamento con le attività del progetto “Strumenti sportivi di prevenzione della salute”.

L’iniziativa, realizzata da A.S.D. APS Nicola Tritella U.S. Acli, col patrocinio e il contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, prevede infatti la realizzazione di una iniziativa in occasione della Giornata europea senza ascensore.

Si tratta di una manifestazione organizzata dall’Isca che evidenzia un modo facile di aggiungere attività fisica alla propria giornata, fare le scale.

L’evento è in programma alle ore 21 con partenza da Piazza Immacolata di Ascoli Piceno (davanti alla chiesa), la partecipazione è gratuita.

Sarà attraversato un percorso, in direzione centro storico, della durata di circa un’ora che comprende anche delle scalinate.

Fare le scale giova non soltanto alla salute fisica e al proprio benessere, ma anche al clima in quanto si limita il consumo di combustibile.

Salire le scale fa bene, migliora le prestazioni cardiovascolari, tonifica tutta la muscolatura del corpo, in particolare quella di cosce e glutei. In termini calorici è un servizio addirittura migliore del trekking o dello jogging. Utilizzare le scale al posto dell’ascensore è un ottimo modo per eseguire un minimo di esercizio fisco giornaliero. Qualche minuto di scale ogni giorno, eseguite tutti i giorni della settimana, può aiutare una persona adulta a controllare il peso annuo di almeno un paio di chili.

Altri benefici riguardano, ad esempio, le persone non giovanissime che utilizzando sovente le scale possono preservare le ossa da possibili problemi derivanti dall’osteoporosi.

