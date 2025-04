Il patron ha annunciato in diretta su Vera TV che l’allenatore dell’Ascoli non sarà Di Carlo

ASCOLI PICENO – Non sarà Mimmo Dì Carlo l’allenatore dell’Ascoli la prossima stagione.

Il patron bianconero Massimo Pulcinelli in collegamento alla trasmissione Tvb Ascoli su Vera TV ha annunciato in diretta che l’attuale tecnico bianconero non sarà sulla panchina la prossima stagione e che la sua avventura ad Ascoli termina qui . Ha anche aggiunto a riguardo “Abbiamo anche perso contro l’ ultima in classifica e non abbiamo vinto col Sestri Levante”.

Ospiti in studio il Ds Sforzini, il difensore Curado e il centrocampista Carpani.

Inoltre ha anche parlato dei tifosi e della sua intenzione di cedere la società se ci saranno offerte valide chiedendo il supporto del sindaco Marco Fioravanti.

Il patron ha anche dichiarato che la società ha un debito di 6/7 milioni di euro, una parte spalmabile in diversi anni, e il valore del parco giocatori attualmente è di 10 milioni di euro.

