ASCOLI PICENO – Quindici infermieri, diciassette operatori sociosanitari e cinque tra dirigenti sanitari e medici: questi i numeri delle prime assunzioni di personale, del comparto e della dirigenza medica, effettuate dalla nuova direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli in attuazione del Piano occupazionale. Il dg Antonello Maraldo ha firmato a tale scopo, nei giorni scorsi immediatamente dopo il suo insediamento avvenuto il 14 aprile, otto determine: due per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato rispettivamente di 15 infermieri e di 6 operatori sociosanitari, una per l’assenso alla mobilità volontaria di 2 Oss, una per l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di 9 Oss, di cui 2 nuovi e 7 già in servizio nell’azienda attraverso la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, tre per la stabilizzazione rispettivamente di una dietista, di due psicologhe e di una radiologa, e una per l’assenso alla mobilità volontaria di un oncologo. Per un totale, dunque, di 30 ulteriori unità di personale a compensazione del turnover annuale. Inoltre, il neo direttore generale ha indetto due concorsi pubblici per l’assunzione di ulteriori 13 dirigenti medici di diverse discipline e ha provveduto alla copertura di un primariato vacante.

“Le politiche assunzionali – evidenzia il direttore generale Antonello Maraldo – sono strategiche in un’azienda sanitaria. Quelle deliberate erano tutte previste nel Piano del fabbisogno e bisogna dare atto alla precedente amministrazione e agli uffici di aver bene operato prevedendole. Sarà mia personale cura procedere nei limiti dei vincoli economici rappresentati dal tetto di spesa del personale e del bilancio preventivo, garantendo anche la conversione dei rapporti flessibili in strutturati. Penso e credo che le forze sindacali colgano questo segnale, che giunge alle porte dell’estate e quindi delle ferie, come un elemento di stabilità ed equilibrio nella gestione del sistema delle relazioni sindacali”.

“Questi interventi sono fondamentali per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini e per potenziare i servizi sanitari in una fase storica in cui la domanda di prestazioni è in crescita – dice il vice presidente della giunta e assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Come giunta regionale dal 2021 abbiamo incrementato il numero delle borse di specializzazione, portandole a 150, per cercare di far fronte alla carenza di medici: abbiamo accumulato un piccolo tesoretto che ci consente di programmare ulteriori assunzioni. Grazie al governo centrale, che ha incrementato le risorse del Fondo sanitario nazionale portandolo a 136 miliardi di euro, potranno entrare in servizio più medici rispetto a quanti ne andranno in pensione”.

Una spinta importante, dunque, quella della nuova direzione dell’Ast di Ascoli alle politiche assunzionali e alla riduzione del precariato nell’azienda, a beneficio, sia del personale già presente nei due nosocomi piceni, sia dei cittadini/utenti. Entrando nel dettaglio del primo Piano assunzioni targato Maraldo, con la collaborazione degli uffici preposti, i 15 infermieri sono stati assunti a tempo indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria del pubblico concorso realizzato in forma aggregata dagli enti del Servizio sanitario regionale Marche, mentre per quanto riguarda gli operatori sociosanitari: 6 sono stati assunti a tempo indeterminato altresì mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico espletato in forma aggregata, due mediante l’assenso alla mobilità volontaria, e 9 mediante la stabilizzazione Covid (di cui 2 nuovi e 7 con trasformazione del contratto da determinato a indeterminato) dal prossimo primo maggio e sempre attraverso scorrimento di graduatoria.

Dal comparto alla dirigenza sanitaria e medica, le ultimissime assunzioni a tempo indeterminato dell’Ast di Ascoli riguardano anche una dietista, due psicologhe e una radiologa attraverso stabilizzazione Covid con decorrenza del rapporto di lavoro dal prossimo primo maggio, e un oncologo mediante assenso alla mobilità volontaria.

INDIZIONE CONCORSI PUBBLICI

Oltre alle assunzioni già effettuate la nuova direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha indetto due concorsi pubblici, per titoli e esami, per future assunzioni a tempo pieno e indeterminato di dirigenti medici di varie discipline. Nello specifico la selezione pubblica è stata avviata per la copertura di: due posti in anestesia e rianimazione, due posti in radiodiagnostica, un posto in radioterapia, un posto in malattie metaboliche e diabetologia, un posto in nefrologia, due posti in urologia e per tre posti in medicina d’emergenza e urgenza.

CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA

Infine la direzione dell’Ast di Ascoli ha provveduto alla copertura di uno dei primariati vacanti. Nel caso specifico il dg Antonello Maraldo ha conferito l’incarico quinquennale di direttore veterinario (disciplina igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale) dell’unità operativa complessa di igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast di Ascoli, in seguito ad avviso pubblico, a Alberto Mario Aldo Olivastri.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.