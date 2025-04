ASCOLI PICENO – Sarà un primo maggio divertente ed alternativo quello in programma al Rifugio “Saliere Mountain Lounge” di Frontignano, con l’irresistibile colonna sonora dei “Distretto 13”.

La giornata di festa inizierà già dalle ore 9 del mattino e si protrarrà sino al tramonto. Dal parcheggio si potrà raggiungere il rifugio “Saliere Mountain Lounge” utilizzando la seggiovia o facendo una breve ma piacevole passeggiata fino ai 1550 metri di quota da cui si potrà ammirare il panorama mozzafiato sul Monte Bove, l’Umbria e gran parte dell’Appennino.

Il rifugio “Saliere Mountain Lounge” offre un’ampia ed elegante sala ristorante in cui gustare piatti preparati con prodotti del territorio (realmente a “km 0”) e una moderna Lounge Bar con una accurata selezione di vini e cocktail: la location ideale per un pranzo fuori dall’ordinario o un piacevole aperitivo in quota. All’esterno sono presenti terrazze solarium e – in estate – anche una strepitosa vasca idromassaggio.

Il prossimo giovedì 1 maggio rappresenta l’occasione ideale per trascorrere una giornata di divertimento ed allegria in montagna, in una location stupenda, anche perché – a partire dalle ore 13.30 – avrà inizio una festa davvero coinvolgente con il concerto della band “Distretto 13”.

Saranno più di due ore di musica “live” suonata realmente “dal vivo”, con una scaletta irresistibile, tutta da ballare e cantare insieme: i più grandi successi italiani ed internazionali dal 1950 ad oggi, proposti in uno show carico di energia e che non perde occasione per sorprendere e divertire.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.