ASCOLI PICENO – Con grande entusiasmo prende il via la 20ª edizione della “Coppa Confindustria”, storico torneo interaziendale di calcio a 5 organizzato da Sport Imprese Picene S.S.D. sotto l’egida di Confindustria Ascoli Piceno. L’edizione 2025 segna un traguardo importante e si apre all’insegna della partecipazione, dell’inclusione e dello spirito sportivo che da sempre contraddistingue l’iniziativa.

Saranno 14 le aziende partecipanti, suddivise in due gironi da 7 squadre, pronte a sfidarsi in un clima di sana competizione ricreativa dopolavoristica. Le partite si disputeranno a partire dal 5 maggio presso le palestre comunali di Monterocco e Monticelli, con un calendario fitto di appuntamenti che culminerà con la finalissima in programma a metà luglio.

Le squadre saranno suddivise in Girone A e Girone B, ciascuno composto da sette team. Al termine della fase a gironi, accederanno alle semifinali le prime due classificate di ciascun gruppo, che si affronteranno in gara secca per conquistare un posto nella finale, dove verrà decretata l’azienda vincitrice della Coppa Confindustria 2025.

Anche quest’anno confermano la loro presenza alcune delle realtà più consolidate nel torneo: Sabelli S.p.A., Barilla S.p.A., ARCA – Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva Dipendenti Enel, Elettromarche AP S.r.l. e Pfizer Italia S.r.l., che scenderà in campo da campione in carica dell’edizione 2024, pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Fanno il loro gradito ritorno in occasione di questa 20ª edizione tre aziende che hanno scritto pagine importanti nella storia del torneo: Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, Easy Plast S.r.l. e Geosistem S.r.l.

Debuttano invece per la prima volta nella competizione, portando nuova energia e rinnovato entusiasmo: Straccia Packaging S.r.l., Migliori Ascoli Piceno S.r.l., EcoinNova S.r.l., Inergia S.p.A., Mecaer Aviation Group S.p.A. e Tecnocasa Holding S.p.A.

L’edizione 2025 segna dunque l’ingresso di sei nuove realtà imprenditoriali, a testimonianza della crescente adesione al progetto, e la riconferma di aziende storiche che continuano a sostenere lo spirito di comunità e condivisione promosso dall’iniziativa.

A guidare l’organizzazione del torneo, il Presidente di Sport Imprese Picene, Massimiliano Bachetti, anche Presidente del Comitato Interregionale Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Al suo fianco il Vicepresidente Nicola Poli (Cialab) e il coordinatore sportivo Gigi Bamonti.

La Coppa Confindustria, giunta al suo ventesimo anno, si conferma una delle più longeve e partecipate manifestazioni sportive del panorama confindustriale territoriale. Un appuntamento che unisce aziende e collaboratori, favorendo momenti di condivisione, benessere e appartenenza.

