ATLETICO ASCOLI – Siamo giunti ormai alla fine della stagione.

Dopo la dura sfida di Termoli, l’Atletico Ascoli si prepara a chiudere la stagione contro il Sora, ultima giornata del girone F di serie D, nel pomeriggio di domenica 4 maggio.

Il centrocampista bianconero numero 18, Luca Daniel Scimia, traccia un bilancio della stagione e parla della voglia del gruppo di concludere al meglio il campionato.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “È stato un match molto difficile quello di Termoli perché loro avevano bisogno di punti per salvarsi. Una partita combattuta e molto sporca per via del campo ma noi abbiamo fatto la nostra prestazione come sempre. Domenica sarà una sfida molto difficile perché anche il Sora è una squadra che si deve ancora salvare. Noi faremo come sempre la nostra partita perché vogliamo finire al meglio questa stagione. È stata una stagione di alti e di bassi che però si è conclusa con una meritatissima salvezza a due giornate dal termine. Sicuramente si poteva fare di più ma si impara sempre da ogni annata e si migliora sempre. A livello personale penso di aver dato tutto me stesso per la squadra e sono comunque contento del mio rendimento anche se si può fare sempre meglio”.

