Quattro visori per la realtà virtuale saranno a disposizione dei visitatori per vivere un’esperienza immersiva senza precedenti. Tutti i dettagli

FOLIGNANO – Appuntamento da non perdere.

Il Comune di Folignano presenta “Warp”, un evento senza precedenti dedicato al mondo della fantascienza, con l’obiettivo di promuovere cultura, socialità e accessibilità per tutte le fasce d’età.

Con la collaborazione delle associazioni Gilda Picena e Tpk Events, il PalaRozzi di Villa Pigna ospiterà un intero weekend di attività gratuite tra gioco, arte e tecnologia: sabato 3 e domenica 4 maggio, ingresso gratuito.

Quattro visori per la realtà virtuale saranno a disposizione dei visitatori per vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Durante le due giornate (sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20) sarà possibile partecipare a un’ampia varietà di attività: giochi da tavolo, di carte e di ruolo, laser game, Lego e workshop speciali. Le attività avranno come protagonista la fantascienza, ispirata a StarWars e altri titoli del settore.

Spazio anche all’arte urbana con un contest creativo: giovani street artist potranno esprimersi su supporti in plexiglas con illustrazioni a tema.

L’evento nasce dalla volontà di creare momenti di aggregazione e cultura accessibili a tutti, come sottolinea Laura Addis, assessore alla Cultura del Comune di Folignano: “Accogliamo sempre con piacere progetti validi come questo – afferma -. Cerchiamo di offrire occasioni alle associazioni per esprimersi, e non abbiamo dubbi sulla qualità dell’iniziativa. I nostri eventi sono sempre gratuiti: chi è in difficoltà non deve sentirsi escluso. L’obiettivo è ampliare l’accesso alla cultura e creare occasioni di aggregazione”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.