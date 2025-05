ASCOLIPICENO – Lunedì 28 aprile ha preso il via presso l’IC “Don Giussani” – Monticelli il progetto “Orto di San Francesco – creazione

di un Aula Verde Multidisciplinare”. Questo è realizzato da Anteas Ascoli Piceno Odv nell’ambito del progetto

R.A.D.I.C.I. e le attività sono svolte in sinergia con le azioni previste dal Patto Educativo di Quartiere –

Monticelli. L’iniziativa fortemente voluta da Anteas Ascoli Piceno ODV (Associazione Nazionale tutte le età Attive

per la Solidarietà) si contraddistingue per il forte valore sociale ed educativo. Essa mira alla realizzazione di uno

spazio di relazione, un’aula verde, luogo inclusivo e strumento didattico, dove realizzare molteplici attività ed

iniziative volte al miglioramento del benessere di alunni, famiglie e insegnanti. Il progetto che coinvolge gli alunni

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e della prima classe della Scuola Primaria ha fatto registrare al suo primo

appuntamento la partecipazione di oltre 100 studenti ed un numeroso gruppo di nonni in una bellissima mattinata

di sole trascorsa tra letture di albi illustrati e attività laboratoriali.

L’obiettivo del progetto “Orto di San Francesco” che vede il coinvolgimento di numerosi professionisti che

gratuitamente collaborano alla sua realizzazione è quello di promuovere i valori di una comunità educante in

un’ottica di dialogo costruttivo tra generazioni e coinvolgimento attivo delle famiglie, dei nonni e degli anziani del

quartiere. La reciprocità del “prendersi cura” è un odei concetti chiave dell’iniziativa, valore fondamentale alla

base di una comunità fatta di relazioni poiché proprio come gli umani, gli alberi sono esseri sociali: essi si aiutano,

si proteggono si prendono cura gli uni degli altri come fanno i membri di una famiglia o di una classe.

Il giardino sarà attrezzato con uno spazio dedicato all’orto per la coltivazione di piante, ortaggi, erbe aromatiche

da utilizzare come strumento educativo e non solo, la messa a dimora di alberi, siepi e vegetazione per il frutteto.

Nelle prossime settimane volontari ANTEAS Ascoli Piceno ODV e di Gigaro 88 con l’ausilio di alcune ditte di settore

realizzeranno il primo step dei lavori in vista dell’inaugurazione dello spazio che avverrà lunedì 26 maggio.

Un ringraziamento speciale all’Associazione Gigaro 88 nelle persone della Paesaggista Nicolina Pasquariello e del

Prof. Camillo Di Lorenzo per la preziosa collaborazione nello svolgimento delle attività e per il supporto

progettuale, al Geom. Giorgio Poli per l’attività di coordinamento e gestione del progetto e alla Dott.ssa Serena

Panichi per quanto concerne la progettazione e lo sviluppo delle attività didattiche.

Ringraziamo inoltre la Dirigente scolastica, Prof.ssa Francesca Camaiani, e tutto il personale docente per la grande

disponibilità e attenzione mostrata nei confronti delle tematiche trattate.

Il Progetto R.A.D.I.C.I. “Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata” è finanziato dalla Regione

Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.