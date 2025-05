ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 10 maggio alle ore 18, alla Libreria Prosperi, nuovo incontro culturale con la presentazione del libro Animali favolosi. Storie di gatti calzati, volpi e santi cani di Selena Morici, pubblicato da Giaconi editore. Dialogherà con l’autrice la docente Serena Gregorini, mentre le letture saranno a cura dei volontari del circolo LaAV (Letture ad Alta Voce) di Ascoli Piceno.

«A proposito di cani, mi sono spesso chiesta come sarebbe stato se anche la dolce Nana, nelle avventure di Peter Pan, avesse potuto far visita all’Isola che non c’è».

Qual è il ruolo degli animali nella letteratura per l’infanzia e perché lo scrittore sembra non resistere al loro richiamo? Attraverso un approfondito studio, ricco di suggestioni, l’autrice ci conduce in un piacevole viaggio tra le pagine di alcuni dei capolavori della letteratura per l’infanzia, sulle tracce di animali favolosi e di imprevedibili esseri umani. Una ricerca accurata che muove i suoi primi passi intorno alla “viva voce” del focolare, tra natura e cultura, ci proietta nei tanti luoghi del racconto, fino alle più recenti traduzioni e ispirazioni cinematografiche. Con uno sguardo sempre attento alla cornice storica, si ripercorrono linee immaginate e migrazioni di racconti senza tempo.

Selena Morici è cresciuta in una graziosa contrada della campagna staffolana, dove ha imparato ad amare la natura e gli animali, inseparabili compagni di gioco e di vita. I soggiorni estivi nella città di Treviso, dipinta da magnifici salici piangenti e dallo scorrere del Sile, hanno nutrito la sua immaginazione bambina. Ha frequentato il Liceo delle Scienze Sociali e conseguito una laurea specialistica in Giurisprudenza. Giovanissima, ha ricoperto l’incarico di assessora alla cultura e all’istruzione per il suo paese. Ha conseguito una seconda laurea in Scienze della Formazione Primaria, con una tesi in Letteratura per l’infanzia. Forte è il suo legame con l’Università degli studi di Macerata. “Apprendista maestra”, attualmente trascorre l’esistenza nella città di Jesi.

