ASCOLI PICENO – L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli aderisce alla Giornata mondiale dell’igiene delle mani promossa, ogni 5 maggio, dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Ast picena, attraverso l’affissione di locandine informative e la distribuzione di materiale illustrativo negli ospedali e nelle strutture territoriali, porrà l’accento, per l’occasione, sull’impatto ambientale conseguente all’utilizzo inappropriato dei guanti. Ciò in linea con lo slogan con il quale quest’anno l’Oms celebra i 17 anni della campagna globale: ‘Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre’. Pratica, quella dell’utilizzo dei guanti, che può essere sostituita, in alcune circostanze, da un’abitudine tanto semplice quanto vitale: il lavaggio delle mani. Dunque, in linea con le direttive dell’Oms, l’azienda sensibilizzerà sulla corretta igiene delle mani come pilastro fondamentale per la prevenzione delle infezioni associate all’assistenza sanitaria.

Mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’igiene delle mani e rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo è proprio l’obiettivo principale della campagna ‘Salva vite: igienizza le mani’ che l’Organizzazione mondiale della sanità promuove ogni anno il 5 maggio. Una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario.

“La Giornata mondiale – dice il direttore sanitario e presidente del Comitato di controllo delle infezioni correlate all’assistenza dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio – rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare ulteriormente i nostri operatori sanitari, i pazienti e i visitatori sull’importanza della corretta esecuzione del lavaggio delle mani nella prevenzione delle infezioni. L’impegno dell’Ast di Ascoli nei confronti della promozione di questa abitudine è costante e si traduce in protocolli rigorosi, formazione continua del personale e monitoraggio delle pratiche igieniche. L’adesione alla Giornata rafforza ulteriormente questo impegno, sottolineando come la collaborazione di tutti sia essenziale per creare un ambiente di cura più sicuro. Invitiamo, dunque, tutta la comunità a unirsi a noi nella sensibilizzazione. L’igiene delle mani è una responsabilità condivisa e un piccolo gesto che può avere un grande impatto sulla salute collettiva”.

L’Ast di Ascoli ricorda che il corretto lavaggio delle mani prevede l’utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche per 20/30 secondi quando le mani non sono visibilmente sporche.

