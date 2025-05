ASCOLI PICENO – Ultima curva di una stagione molto positiva.

Domenica 4 maggio l’Atletico Ascoli scenderà in campo per l’ultima partita della stagione, girone F di serie D, con un obiettivo chiaro: chiudere nel migliore dei modi e conquistare la prima vittoria stagionale allo stadio Del Duca. Un match dal sapore speciale contro un Sora ancora in piena corsa per i suoi obiettivi, giovane e ben organizzato, che arriverà ad Ascoli con grandi motivazioni.

Mister Simone Seccardini ha tracciato un bilancio del campionato e presentato la sfida che chiude un’annata intensa, in cui l’obiettivo salvezza, tutt’altro che scontato, è stato centrato con solidità e spirito di squadra. Spazio anche alla soddisfazione per l’apporto di tutta la rosa e al rammarico per qualche punto lasciato per strada nonostante buone prestazioni.

A seguire, le parole dell’allenatore alla vigilia della gara riportate dal portale del Club ascolano: “L’Atletico Ascoli scenderà in campo per affrontare al meglio questa ultima partita. Vogliamo chiudere bene la stagione e puntiamo con decisione a ottenere la nostra prima vittoria al Del Duca. Sappiamo bene che il Sora ha ancora un obiettivo importante da raggiungere e sicuramente arriverà con grandi motivazioni. È una squadra giovane e ben organizzata che gioca con ritmo e aggressività. A Termoli abbiamo dato spazio a chi aveva avuto meno minutaggio e la risposta è stata davvero importante. Questo dimostra ancora una volta quanto sia competitiva la nostra rosa. Durante l’anno tutti i ragazzi hanno mostrato un grande senso d’appartenenza e una disponibilità totale. L’obiettivo primario era la salvezza e, vista la competitività di questo campionato, non era affatto scontato raggiungerla con questa solidità. Siamo soddisfatti di aver centrato il traguardo ma è chiaro che un pizzico di rammarico resta, perché in alcune partite abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo per quanto espresso in campo”.

