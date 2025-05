Durante la finale, nello splendido scenario del massimo ascolano, ampio spazio ai numerosi ospiti, presenti sia in giuria che sul palco. In Giuria anche Gatto Panceri

ASCOLI PICENO – Grande successo e teatro Ventidio Basso gremito per il Festival della Canzone Ascolana nella serata del 3 maggio. A presentare Angelo Carestia, insieme a Ilaria Buccari, Savino e Gabriele Brandozzi che hanno fatto salire sul palco cantanti e gruppi con le 20 canzoni finaliste.

Teatro gremito e pubblico soddisfatto della serata aperta da alcuni aneddoti raccontati da Giovanni Travaglini che nel 1996 ricorda il primo spettacolo, e poi nel 1998 la prima volta al Ventidio Basso, che elogia per la sua bellezza. Il ricordo poi torna alla canzone cantata con Piero Celani sotto la Torre Eiffeil dove si sono esibiti con la canzone “Ascoli miè Bella” ora iscritta sulla scalinata in viale Indipendenza., a Marcei gemellata con Ascoli e li ancora un’esibizione con la canzone “Marì, Marì, Marì” tradotta nel ritornello in francese. e ora iscritta sulla scalinata in viale Indipendenza.

A vincere il 20esimo Festival della Canzone Ascolana è stato Petò con la ”Rumba la Vita” che si è aggiudicato anche il Premio per il Miglior Testo Bruno e Andrea Ferretti. Secondo classificato, Luigi Coccia che ha intepretato “Se cammine piane piane”. Terza classificata Cristina Paolini e Coro dell’Angolo della voce con “Da sù nu Drone”. Il Premio Ivan Graziani è andato a Chittarrini, con la canzone “Solo se amo i bambini”. Non era presente il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti per alcuni impegni, ma sul palco è salito Piero Celani, presidente Amat. A premiare i vincitori è stato Giovanni Travaglini.

Durante la finale, nello splendido scenario del massimo ascolano, ampio spazio ai numerosi ospiti, presenti sia in giuria che sul palco. In Giuria anche Gatto Panceri. Il cantautore ha poi cantato tre brani, tra cui la famosissima “Mia” e anche “Vivo per lei” di cui è autore che ha portato al successo Andrea Bocelli che insieme a Giorgia interpretò la canzone al Festival di Sanremo del 1995. Panceri ha raccontato la sua storia è ha apprezzato molto il Festival per l’ originalità e la particolarità del raccontare una realtà territoriale. Tra musica, organetti e comicità altri ospiti d’eccezione sono stati Numa Palmer e Riccardo Foresi, che ha cantato “My Way”. Tra gli altri ospiti anche Magda White e Flavius, rapper ascolano.

Poi un momento commovente con i bambini del coro delle Suore Concezioniste, che hanno cantato per la pace, con indosso la maglia con la scritta “No bomb, no war”

VIDEO DELLA SERATA

Ecco in ordine i titoli e gli interpreti che si sono esibite sul palco del teatro Ventidio Basso:

“I’ sò Asculà”- Interprete: Gianluca Agostinelli

“Da sù nu Drone”-Interprete:Cristina Paolini e Coro dell’Angolo della voce

“Rosa Sbecciata”- Interprete: Pino Scarpellini

“ ‘Na Carezza “ – Interprete: Emanuela Coccia

“Mo se ne va” – Interpreti il gruppo ‘Mo se ne va’

”Rumba la Vita”- Interprete: Peto’

“Vinte vòdde Festivàl”- Interprete: Maria Chiara Sabbatini

“Se cammine piane piane” – Interprete: Luigi Coccia

“Siende chemmà” Interpreti il gruppo Tre chemmare e nu chempare.

“Ascule, pe’ me!”- Interprete: Lycia Gissi

“Lu Mercatine”- Interprete: Sergio Giuliani con Marco Pietrzela; Fabrizia Latini; Giuliano Cipollini; Sante Quaglia.

