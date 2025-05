Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società offidana, capace di distinguersi in un contesto altamente competitivo

OFFIDA – La Master Karate Offida tra le protagoniste della Coppa Nazionale di Karate CSEN, di Pescara l’edizione. La società guidata dal Maestro Graziano Ciotti si è piazzata al secondo posto tra le 120 società partecipanti per le gare di Percorso e di Palloncino con 5 medaglie d’oro, 2 argento e 4 bronzi; al 19esimo posto nella classifica generale per le cinture nere e marroni; in settima posizione nella classifica della Coppa Italia 2025 con 7 ori, 6 argenti, 5 bronzi e 5 quarti posti.

Le medaglie d’oro di categoria, sono andate a: Ksenia Bohdan (percorso); Veronica Cocci (palloncino); Thomas Lucciarini De Vincenzi (palloncino); doppio oro a Oleksil Oki (palloncino, Kumite); Maria Perozzi (palloncino).

Le medaglie d’argento: Ksenia Bohdan (percorso); Maria Francesca Botezatu (percorso); Riccardo Ciotti (Kumite); Giuseppe Cocci (Kumite); Thomas Lucciarini De Vincenzi (percorso); Giorgia Pavan (Kumite); Claudio Rismondi (palloncino).

Medaglie di bronzo: Ksenia Bohdan (kata); Maria Francesca Botezatu (kata); Federico Ciotti (palloncino); Giuseppe Cocci (percorso); Oleiksi Okis (percorso); Maria Letizia Perozzi (kata); Giulia Schettino (palloncino); Davide Enea Sergiacomi (palloncino).

Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società offidana, capace di distinguersi in un contesto altamente competitivo.

“È stata una giornata di sport di grande soddisfazione per la nostra società – conclude il maestro Ciotti – Grandi risultati per i nostri atleti, ma c’è ancora tanto da fare perché ci sono importanti margini di miglioramento.”

