ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale e culturale.

Il 7 maggio in occasione delle giornate della “Festa della scuola” rassegna organizzata dal Comune di Ascoli Piceno, al Cinema Odeon alla presenza del regista Gabriele Ogiva, dell’attrice Iole Mazzone e della pianista ascolana Maria Vittoria Tranquilli che hanno partecipato al film, sarà presentato il film “La Voce e il Volto”. Il lungometraggio di 90 minuti sarà oggetto di discussione con gli alunni delle scuole che parteciperanno all’incontro. Per l’occasione il regista e anche sceneggiatore farà vedere alcuni spezzoni estrapolati dal film per introdurre alcuni argomenti trattati nella pellicola.

Un progetto fortemente voluto dall’Associazione di volontariato Egeria che ha visto il patrocinio dei comuni di Ascoli Piceno, Montegallo, Montemonaco e Castignano insieme al prezioso supporto della Fondazione Carisap e di alcuni sponsor privati come Sabelli, Ciam, Turla Costruzioni, Falone Costruzioni ER, il Mercatino dell’Antiquario, Meletti e Silvana Verrocchio.

Il territorio in effetti è tra i protagonisti del film con alcuni capitoli che mostrano magistralmente gli splendidi luoghi del Piceno e le sue tradizioni popolari. “La Voce e il Volto” è un film complesso, denso di significati e simboli dove il pubblico viene chiamato alla massima attenzione e dove anche le ferite del terremoto e del bullismo assumono una voce e un volto.

