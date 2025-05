Le autovetture e i mezzi pesanti fino a 20 tonnellate saranno deviati sulla viabilità secondaria (strada provinciale 119). Il traffico in direzione Ascoli Piceno dovrà uscire allo svincolo di Paggese-Santa Maria e potrà rientrare allo svincolo di Ponte D’Arli. Viceversa, i veicoli in direzione Roma dovranno uscire a Ponte D’Arli con rientro allo svincolo di Paggese-Santa Maria

ACQUASANTA TERME – Comunicazione sociale.

Sulla strada statale 4 “Via Salaria” sono in corso i lavori di manutenzione programmata per il miglioramento sismico del viadotto “Centrale”, nel comune di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, avviati da Anas per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro.

Per consentire l’avanzamento delle operazioni è necessaria la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni. Per contenere i disagi al traffico, le operazioni si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6 del giorno successivo per sei notti, il giovedì e il martedì, dall’8 al 27 maggio. Nel dettaglio: giovedì 8 maggio, martedì 13 maggio, giovedì 15 maggio, martedì 20 maggio, giovedì 22 maggio e martedì 27 maggio.

Le autovetture e i mezzi pesanti fino a 20 tonnellate saranno deviati sulla viabilità secondaria (strada provinciale 119). Il traffico in direzione Ascoli Piceno dovrà uscire allo svincolo di Paggese-Santa Maria e potrà rientrare allo svincolo di Ponte D’Arli. Viceversa, i veicoli in direzione Roma dovranno uscire a Ponte D’Arli con rientro allo svincolo di Paggese-Santa Maria.

Lo svincolo di Arli sarà chiuso in ingresso direzione Roma. I mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate saranno fermati in prossimità del viadotto e potranno transitare ogni 15 minuti con indicazioni del personale preposto.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.