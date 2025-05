ASCOLI PICENO – Di montagna e futuri di sviluppo possibili si parlerà all’interno dell’incontro pubblico sulla Montagna dei Fiori, che si terrà alle ore 18, sabato 10 maggio, presso la Bottega del terzo settore, Corso Trento e Trieste 18, Ascoli Piceno. L’incontro sarà dedicato al nuovo impianto di risalita di Monte Piselli, un progetto di almeno 12 milioni di euro finanziato dai fondi CIS Sisma.

“Tra la poca trasparenza degli organi deputati alla gestione di Monte Piselli e le forti criticità già individuate, la necessità di aprire un dibattito pubblico sul futuro della Montagna Picena è quanto di più necessario” dicono gli organizzatori. E lo faranno a partire dall’anteprima regionale del documentario “L’ultima neve: appennino terremotato e conflitti in alta quota”, realizzato in collaborazione tra Centro Documentazione Conflitti Ambientali (Abruzzo) e Emidio di Treviri, che si è occupato di mappare i finanziamenti del post-sisma relativi agli impianti di risalita e i conflitti che ne sono scaturiti, all’interno di All’Erta, un progetto finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.

Interverranno nella discussione: Veronica Macchiavelli – Regista/CDCA Abruzzo, Stefano Odoardi – Progetto Nuova Montagna dei Fiori, Marcello Nardoni – ex presidente CAI (AP), Marzia Mattioli – Direttrice Legambiente Marche. L’accesso all’iniziativa è a titolo gratuito, seguirà un rinfresco.

