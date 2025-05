In un momento di forte condivisione e sensibilizzazione sulla salute al femminile, i rappresentanti di CNA e On the Road hanno sottolineato l’importanza di contrastare ogni forma di violenza

FOLIGNANO – Grande successo per la seconda edizione di “Folignano in rosa”, che nella mattinata di domenica 4 maggio ha visto decine di residenti e visitatori prendere parte a un’iniziativa interamente dedicata alla salute e alle donne.

Anche quest’anno l’evento promosso dalla Pro Loco di Folignano con il patrocinio del Comune e la collaborazione attiva dell’associazionismo locale ha saputo abbinare al meglio il benessere della pratica sportiva, della socialità e della sensibilizzazione in una mattinata all’insegna della sensibilizzazione della cittadinanza sulla prevenzione dei tumori del seno e più in generale della salute femminile, evidenziando l’importanza di uno stile di vita sano attraverso delle corrette abitudini quotidiane.

Da piazza San Giovanni Paolo II, nella frazione di Piane di Morro, dove sono stati allestiti un presidio medico e le postazioni delle associazioni partner dell’iniziativa, i partecipanti hanno preso parte a una camminata da 3 o 6 chilometri, contribuendo attivamente alla raccolta fondi in favore di Komen Italia, l’associazione attiva da più di 25 anni in tutta Italia nella lotta ai tumori del seno e organizzatrice della “Race for the Cure” in programma l’11 maggio a Roma.

Sulla scia dell’esempio di Komen Italia, anche la comunità di Folignano e del Piceno ha voluto offrire un contributo sensibile nel sostenere i progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne. Si spiega in questo senso il coinvolgimento attivo della CNA di Ascoli Piceno, presente all’iniziativa con una delegazione composta dalla presidente CNA Impresa Donna Ascoli Piceno Barbara Tomassini, dalla funzionaria Anna Rita Pignoloni e dalla componente del direttivo CNA Pensionati Ascoli Piceno Teresa Rita Cacciatori.

Presente al fianco di CNA anche Laura Gaspari della cooperativa sociale On the Road, che in queste settimane, in collaborazione con l’associazione territoriale di Ascoli Piceno, ha promosso il progetto “Non sei sola”, che attraverso un percorso di sensibilizzazione e informazione online intende fornire ad artigiani, associati e cittadini interessati di ogni età gli strumenti necessari per fornire un adeguato supporto alle donne vittime di violenza.

In un momento di forte condivisione e sensibilizzazione sulla salute al femminile, i rappresentanti di CNA e On the Road hanno sottolineato l’importanza di contrastare ogni forma di violenza per garantire il benessere psico-fisico delle donne.

«Vedere così tante persone unite nel segno della prevenzione permette di comprendere appieno l’importanza di camminare insieme, condividere, informarsi, e prendersi cura di sé e degli altri – dichiara Barbara Tomassini, presidente CNA Impresa Donna di Ascoli Piceno – Come associazione siamo ogni giorno al fianco delle donne, nel lavoro come nella quotidianità di ciascuna di noi, e non possiamo che essere orgogliosi di contribuire alla causa della prevenzione e sensibilizzazione attraverso i nostri progetti. Si tratta di temi che, personalmente, conosco per esperienza diretta e per i quali ritengo fondamentale fare rete. Sostenere la salute delle donne significa anche promuovere il benessere sociale, contrastare la violenza di genere e costruire una cultura dell’ascolto e del rispetto».

