ASCOLI PICENO – In arrivo buste paga più ‘pesanti’, con un aumento medio annuo lordo di 900 euro pro capite, per circa 200 dipendenti dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli tra sanitari (infermieri, operatori sociosanitari) tecnici e amministrativi. Con determina del 7 maggio 2025 a firma del direttore generale Antonello Maraldo, l’Ast di Ascoli ha infatti approvato le graduatorie provvisorie per la Progressione economica orizzontale (Peo) del personale del comparto sanità. Graduatorie per effetto delle quali viene attribuita, a decorrere dall’1 gennaio 2022, ai dipendenti ammessi a selezione, una fascia retributiva superiore, mediante la distribuzione delle risorse del fondo destinato alla contrattazione integrativa che, nell’azienda sanitaria picena, ammonta a 181.796 euro. A comunicarlo ai rappresentanti dei lavoratori, questa mattina, 7 maggio, è stato il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, nel corso dell’incontro programmato con la delegazione trattante per il personale del comparto sanità con la quale, al termine del primo confronto avvenuto il 16 aprile scorso, due giorni dopo il suo insediamento, si era preso l’impegno di tornare sul tavolo delle trattative con le graduatorie approvate. Impegno che è stato dunque rispettato.

“Avevo preso l’impegno di dare un segnale concreto e così è stato fatto – evidenzia il dg Maraldo -. Ringrazio gli uffici per aver accettato la sfida di tenere stretti i tempi e lavorare durante i ponti di fine aprile. Questo, però, è solo il primo passo di un percorso che deve portare a un riallineamento agli obblighi contrattuali. Confido, dunque, nel mantenere questo spirito basato sulla definizione di obiettivi e conseguimento degli stessi in un tempo dato”.

L’iter che ha portato all’approvazione delle graduatorie è stato avviato con l’emissione da parte dell’Ast di Ascoli, in applicazione del contratto collettivo integrativo, dell’avviso di selezione interna, per soli titoli, finalizzato alla progressione economica orizzontale riservata al personale del comparto sanità, mediante attribuzione della fascia retributiva superiore, sulla base delle risorse destinate a tale istituto contrattuale determinate annualmente all’interno del ‘fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali personale del comparto’. Entro il termine di scadenza dell’avviso (26 gennaio 2024), sono pervenute all’azienda 1.031 domande di partecipazione da parte di altrettanti dipendenti. Con determina del 2 maggio 2025 e successiva di rettifica del 6 maggio, sono stati ammessi alla procedura di selezione interna, in quanto in possesso dei requisiti specifici previsti e con domande conformi alle prescrizioni contenute nel bando, 902 candidati. Infine, con determina del 7 maggio 2025 sono state approvate 14 graduatorie di merito. Le risorse disponibili sono state ripartite in modo da garantire la stessa percentuale di progressioni economiche orizzontali per ciascuna categoria e ruolo: A, B, Bs, C, D, Ds per tutti i ruoli sanitario, tecnico e amministrativo.

Nel corso dell’incontro di questa mattina tra la direzione aziendale e la delegazione trattante per il personale del comparto sanità si è parlato anche della sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo 2024 e del Cci stralcio – differenziali economici professionali (Dep) 2024 e del Piano ferie estive.

