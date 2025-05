MONTEGALLO – A Montegallo ci sono diversi interventi in progettazione che riguardano diverse località del

territorio comunale.

Per la progettazione dell’intervento di ripristino e riparazione danni post sisma nella strada

comunale Forca-Signorina-S. Maria in lapide” sono stati già trasferiti 16.000,00 euro del

totale previsto che è di 80.000,00 euro, per il ripristino e riqualificazione di Piazza Forca e

riparazione danni sisma nella strada Comunale di accesso sono già stati trasferiti

100.000,00 euro del totale che è di 500.000,00. euro. Per il progetto di mitigazione del

dissesto idrogeologico a ridosso della Chiesa di Madonna del Carmine in frazione Uscerno

sono già stati erogati 44.000,00 euro su un totale di 220.000,00 euro. Infine, per la

progettazione per il ripristino e riparazione danni nella strada Comunale Da Frazione

Corbara erogati € 6.400,00 del totale previsto dell’intervento che ammonta a 32.000,00

euro.

“I lavori in programma sono essenziali per il ripristino della piena funzionalità dell’intero

territorio comunale – dichiara il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli

– Per la sempre essenziale ed efficace collaborazione ringrazio il presidente della Regione

Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Sante Capanna. La rinascita del

nostro Appennino è un obiettivo che si realizza solo se si è tutti insieme”.

“Il nostro è tra i Comuni più danneggiati dal Sisma del 2016, negli ultimi due anni

abbiamo ottenuto tanti finanziamenti necessari per ricostruire e rigenerare in sicurezza

i nostri borghi. Con questi trasferimenti finalmente inizia a concretizzarsi il gran lavoro

fatto negli ultimi anni in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario alla

Ricostruzione Senatore Guido Castelli, al Presidente della Regione Marche Francesco

Acquaroli, tutta la struttura Commissariale e l’USR, fondamentale per il rilancio

economico e turistico” ha aggiunto il sindaco Sante Capanna.

