ASCOLI PICENO – Educazione stradale, test bike, giochi, gimkane, trucca-bimbi, sweet bike, lotteria, mercatino bici usate e non. E, per concludere, una pedalata tutti insieme: domenica 11 maggio, Piazza Immacolata si animerà con “Bimbimbici – Città senza auto”, manifestazione nazionale di FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. L’evento è patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno, che vuole sensibilizzare la cittadinanza a una mobilità sostenibile, promuovendo le buone pratiche fin dalla tenera età.

La manifestazione prenderà il via alle ore 15, con inizio della pedalata prevista alle ore 17:30.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è rendere Ascoli sempre più a misura di pedoni e ciclisti, sia per salvaguardare l’ambiente sia per migliorare la salute dei cittadini. Iniziative come questa, che si rivolgono ai bambini e alle loro famiglie, vogliono educare a un modo diverso di muoversi, che come Amministrazione comunale stiamo sostenendo con forza”. Lo slogan della giornata è infatti “immagina una città dove le biciclette e i pedoni regnano sovrani” e le tante attività previste confermano questa intenzione.

“Stiamo lavorando alacremente per promuovere la ciclabilità – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi – sia attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture per permettere ai ciclisti di muoversi in libertà e sicurezza, sia con attività di sensibilizzazione ed educative che mirano a diffondere una cultura ormai necessaria per il futuro della mobilità cittadina”.

“L’edizione 2024 – ha affermato Enrico Calcinaro, Presidente dell’OdV Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno, federata FIAB Italia – ha coinvolto 18 regioni e oltre 220 città per un totale di più di 43.000 partecipanti. Ha anche ricevuto il patrocinio di SIP, Società Italiana di Pediatria, il cui presidente si è espresso sottolineando che “Utilizzare la bicicletta quotidianamente, anche per andare a scuola, contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà: gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia”.

Pertanto lo scopo è avviare i bimbi all’uso della bicicletta per tutte le attività quotidiane, tra cui anche l’andare a scuola autonomamente (e non in auto con i genitori).