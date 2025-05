ASCOLI PICENO – Legambiente Circolo “Lu Cucale”, in collaborazione con Legambiente Ascoli Piceno e Legambiente Grottammare, invita tutti gli appassionati di natura, storia e archeologia a partecipare all’escursione “Il Sentiero dei Longobardi”, in programma domenica 11 maggio 2025. L’iniziativa si svolgerà nello splendido scenario di Castel Trosino, piccolo borgo medioevale arroccato su uno sperone roccioso, immerso nella natura e segnato da una profonda rilevanza storica e archeologica.

Castel Trosino, situato nel territorio di Ascoli Piceno, è noto per il ritrovamento di una necropoli longobarda tra le più significative d’Italia, che ha restituito importanti reperti oggi custoditi al Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno. Il borgo conserva ancora oggi l’impianto urbanistico medievale originale, con le sue strette viuzze in pietra, le abitazioni storiche e una posizione panoramica che racconta secoli di insediamenti e difese. Oltre all’importanza storica, il luogo rappresenta un prezioso scrigno di biodiversità: lungo il sentiero sarà possibile ammirare una straordinaria varietà di specie floristiche e una fauna ricca e protetta, testimonianza dell’equilibrio ecologico dell’area dei Monti della Laga.

Il ritrovo è fissato per le ore 8:00 presso la Stazione di Porto d’Ascoli, con richiesta di massima puntualità, oppure direttamente alle ore 9:00 al parcheggio di Castel Trosino, lungo la Strada Provinciale Valle Castellana. Il percorso si sviluppa su una lunghezza di circa 4 chilometri, con un dislivello di 372 metri e una durata complessiva di circa 3 ore, incluse le soste. Il livello di difficoltà è classificato come T (turistico), quindi adatto a tutti. Il termine della passeggiata è previsto per le ore 12:00.

Si consiglia di indossare scarponcini da trekking e pantaloni lunghi, e di portare con sé bastoncini (se necessari), acqua e uno snack. Per partecipare è richiesta la tessera di Legambiente al costo di 20 euro, valida per tutte le escursioni dell’anno. In alternativa, in mancanza di tessera Legambiente, è possibile aderire all’iniziativa con un contributo volontario di 5 euro per la singola passeggiata. La partecipazione è gratuita per bambini e ragazzi fino ai 18 anni, ed è possibile sottoscrivere una sola tessera per famiglia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 4131640, oppure il numero 338 9065643 oppure il 392 0626974.

Un’occasione imperdibile per vivere la natura, riscoprire le radici longobarde del nostro territorio e lasciarsi sorprendere dalla ricchezza paesaggistica, faunistica e floreale che solo un luogo come Castel Trosino può offrire

