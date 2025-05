ASCOLI PICENO – Uno strumento di partecipazione, per fare in modo che fin da piccoli venga coltivato il senso delle istituzioni e tutto ciò che questo comporta: questo pomeriggio, in seduta congiunta con il Consiglio comunale, si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze nell’ambito della “Festa della scuola” che è iniziata domenica 4 e andrà avanti fino a domenica 11.

“Siamo felici di accogliere nella Sala della Ragione gli amministratori di domani – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché credo nell’importanza di coltivare la sensibilità istituzionale e civica fin da giovanissimi. Da parte nostra è fondamentale dare il giusto esempio e trasmettere la passione e il rispetto per gli istituti democratici che reggono la nostra società”.

L’assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti, ha aggiunto: “Portare nelle scuole le dinamiche democratiche, a partire dal voto, rappresenta un momento formativo e di crescita per i nostri giovani, che hanno l’opportunità di approcciare a un mondo altrimenti riservato agli adulti. È fondamentale coinvolgere i ragazzi e le ragazze nel processo civico che guida l’azione della pubblica amministrazione, rendendoli consapevoli e informati sulle dinamiche che ne sono alla base”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Barbara Lucianetti, Garante per l’infanzia e l’adolescenza: “Il processo di crescita delle nuove generazioni – ha spiegato – deve passare anche da momenti come questo, di confronto e formazione. Credo che questa assise, interamente composta da giovanissimi, possa fare da stimolo per l’Amministrazione, con istanze, progetti e idee”.

Nel corso della seduta, svoltasi alla presenza di tutto il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, si è tenuto il passaggio della fascia tricolore tra l’ex sindaco dei ragazzi, Giacomo Di Sabatino, e il neo sindaco Carolina Cappelli.

Questa la composizione del Consiglio comunale dei ragazzi: Sindaco: Carolina Cappelli;

Vicesindaco: Romanelli Filippo;

Presidente del consiglio: Gagliardi Ettore; Assessori:

Ambiente, tutela ambientale e mobilità sostenibile: Filipponi Giacomo;

Sport: Tulli Andrea;

Cultura e memoria storica della città: Giorgi Agnese;

Turismo: Capriotti Danilo;

Servizi sociali e solidarietà: Magliocca Naike;

Istruzione e progetti scolastici: D’Antonio Vittoria;

Eventi, iniziative per bambini e famiglie: Petrucci Andrea;

Sicurezza, contrasto al bullismo, cyberbullismo e alle discriminazioni: Vallesi Marco. Consiglieri: Angelini Giorgia, Bisirri Gioele, Bottaccini Adele, Cafaro Alessandro, Cafini Adriano, Catalucci Giosuè, Cellini Diego, Cesaroni Ludovica, Ciampini Cristian, Ciotti Alessia, Cipollini Davide, Colamassi Alessandro, De Tursi Vittoria, Di Giacomo Adriano, Di Marco Cecilia, Gagliardi Giulio, Giordani Emanuele, Lalli Diego, Macro Camilla, Marchetti Davide, Marchitto Angelica, Marilungo Benedetta, Massi Giada, Pala Riccardo, Palmisano Mattia, Pelliccioni Arianna, Peroni Isabella, Pierantozzi Cecilia, Pierantozzi Benedetta, Ritrecina Arianna, Schiavi Marco, Serafini Emma, Silvi Diego, Vagnoni Edoardo, Virgulti Greta.

