ACQUASANTA TERME – Appuntamento sociale.

Il 10 maggio verrà consegnato il Diploma di Operatore Forestale agli oltre 20 partecipanti al Corso di formazione organizzato da Erapra Marche, Ente di formazione regionale di Confragricoltura.

La consegna avverrà presso la “Baita San Gregorio” nella omonima frazione del Comune di Acquasanta terme, alla presenza di amministratori degli Enti Montani del territorio e del Commissario alla Ricostruzione Sen. Guido Castelli.

Evento reso significativo dagli stessi partecipanti al corso, che intravedono in un “antico mestiere”, quello del boscaiolo, una possibilità professionale attuale per vivere, lavorare e risiedere in montagna.

Fatto, questo, ancor più significativo in una area come quella del cratere bisognosa di una ripresa sociale, economica e demografica affidata a coloro che vi abitano e a quanti vi vorranno abitare.

Il boscaiolo, oggi operatore forestale è una professionalità indispensabile per la manutenzione e la cura dei boschi, che nelle aree appenniniche rappresentano il settanta per cento del territorio e per la valorizzazione della risorsa legno e per gli interventi di prevenzione e ripristino dei dissesti idrogeologici spesso causati dallo stato di abbandono di gran parte del territorio montano.

Obiettivo dichiarato da molti e perseguito in modo particolare dalla Struttura Commissariale per il Terremoto, che ha individuato nelle Filiera del Legno e nel presidio attivo del territorio uno degli assi portanti della sua strategia.

