ASCOLI PICENO – Di seguito una nota giunta in redazione il 9 maggio dal Comune di Ascoli.

Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della gara sportiva ciclistica denominata “Marino Run” prevista il 10 maggio 2025.

Con l’ordinanza dirigenziale 260 del 9 maggio 2025 l’Amministrazione comunale dispone la sospensione temporanea della circolazione il giorno 10 maggio 2025 dalle ore 17 alle ore 19 circa e comunque fino al termine della manifestazione in argomento, per tutto il percorso in premessa indicato e secondo le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale sospensione temporanea dovrà essere attuata a mezzo Scorta Tecnica e personale abilitato alla viabilità.In ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi ancora in corsa dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile di “inizio gara” fino all’eventuale passaggio, in base alla lunghezza del tracciato di gara, del veicolo che espone il cartello mobile di “fine gara” (art.360 Reg.Esec.CdS) e della relativa carovana.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione: