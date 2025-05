OFFIDA – Cambio della guardia al vertice di Energie Offida, la società a totale partecipazione pubblica che gestisce servizi essenziali per la comunità come l’energia elettrica e l’illuminazione. Il sindaco Luigi Massa ha annunciato la nomina del nuovo amministratore unico: sarà Piero Antimiani a guidare la società nei prossimi tre anni, subentrando a Enio Marchei, che lascia l’incarico dopo un lungo e significativo mandato durato nove anni.

“Un passaggio di testimone naturale – ha spiegato il sindaco – Ringraziamo Enio Marchei per la dedizione e la competenza con cui ha condotto Energie Offida, contribuendo in maniera determinante a costruire una società sana e dinamica, capace di affrontare sfide complesse e rispondere sempre agli obiettivi del servizio pubblico. La grande importanza della società per la Comunità mi ha portato a una riflessione molto ponderata sulla nuova figura per questo ruolo, e l’avvocato Antimiani ha tutte le caratteristiche necessarie per guidare Energie Offida verso nuove sfide, in linea con gli obiettivi del Comune e i bisogni dei cittadini. La mia scelta è stata totalmente condivisa dalla mia squadra”.

Enio Marchei ha ricordato i momenti salienti del suo mandato: “Ringrazio il Sindaco per le parole di stima. È stata un’esperienza completamente nuova e straordinaria. In questi nove anni ho affrontato difficoltà impreviste come la grande nevicata e il terremoto, eventi che hanno messo a dura prova gli impianti e la tenuta economica della società. Nonostante tutto, Energie Offida ha colto tutte le opportunità, restando al passo con un mercato in continua evoluzione”.

Durante la sua lungimirante gestione, la società ha saputo affermarsi anche grazie a scelte strategiche come il conferimento a Centria (Estra) e DEA, restando protagonista nella gestione della rete e rimanendo competitiva pur partendo da dimensioni ridotte. Energie Offida oggi è in salute: il bilancio 2024 si chiude con un utile netto superiore ai 500 mila euro. “Un risultato frutto della professionalità, della dedizione e dell’attaccamento delle persone che lavorano nella società – ha aggiunto – Questo percorso, insieme a quello amministrativo in Comune mi ha segnato profondamente anche dal punto di vista umano e professionale”.

Piero Antimiani, già assessore del Comune di Offida, prende in mano la guida della società consapevole della responsabilità del ruolo: “È un onore e un onere ricevere questo incarico. Ringrazio Marchei per il grande lavoro svolto: la sua intuizione la serietà e le competenza hanno lasciato una traccia profonda. Mi presento con spirito di servizio, collaborazione e consapevolezza delle sfide che ci attendono”.

Antimiani ha sottolineato l’importanza di lavorare in squadra e ha dichiarato di voler proseguire lungo il solco tracciato, rafforzando il ruolo pubblico della società. “Energie Offida – ha detto – ricava oggi forza economica dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo ambito dobbiamo crescere ancora, rispondendo con puntualità alle esigenze della comunità. Inevitabilmente avrò bisogno di tempo per conoscere a fondo le dinamiche tecniche e operative di un settore così delicato e in continua evoluzione. Ho avuto già un primo confronto con la squadra, per conoscere da vicino le dinamiche interne e integrarmi al meglio”.

“Questo passaggio di consegne – conclude Massa – rappresenta un momento di normale evoluzione nella vita della società, ma anche un’opportunità per guardare al futuro con responsabilità e trasparenza. L’Amministrazione comunale continuerà a essere vicina a Energie Offida, fornendo indirizzi in un rapporto reciproco che operi sempre nell’interesse collettivo, con efficienza e sostenibilità”.

