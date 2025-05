ASCOLI PICENO – L’attesa è finita. Giovedì 15 maggio alle ore 20:45, in prima serata su Canale Italia, andrà in onda la finalissima nazionale del Festival Note In Radio, giunto alla sua quinta edizione. Per la prima volta nella storia del festival, l’evento sarà trasmesso in televisione a livello nazionale, segnando un momento storico per la manifestazione e per tutti i protagonisti che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla sua crescita.

Patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e organizzato dall’Associazione NIR APS di Ascoli Piceno (in particolare nelle figure di Samantha Olivieri, Riccardo Lasero e Sara Giampaoli), il Festival Note In Radio è una vetrina d’eccellenza per canzoni inedite, interpretate da bambini, ragazzi e adulti provenienti da tutta Italia. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare il talento artistico emergente e promuovere la musica come strumento di espressione, crescita e condivisione. La serata sarà presentata da Samantha Olivieri (direttrice artistica), Riccardo Lasero (direttore musicale) e da Valerio Sansone. A ballare la sigla d’apertura del Festival, #LENTUSIASMOSALE, ci saranno anche 2 ballerine ascolane (Giulia De Angelis e Nicole Sospetti) e due ballerine di San Benedetto del Tronto (Elisa Voltattorni e Giorgia Paci), coordinate dalla coreografa Anna Gialluca. A decretare i vincitori sarà una giuria composta da figure di spicco del panorama musicale italiano: Sabrina Simoni, per trent’anni direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano (Zecchino D’Oro); Siro Merlo, responsabile musicale di importanti trasmissioni Rai, Mediaset e Sky; il celebre autore e compositore Maurizio Piccoli, che ha firmato capolavori per alcuni dei migliori artisti (Mia Martini, Fiorella Mannoia, Renato Zero, ecc.); David Carelse, musicista, youtuber e insegnante di musica, creatore del popolare sito e canale YouTube “Chitarra Facile”; e il compositore e direttore d’orchestra Fabrizio Castania.

Un evento da non perdere, all’insegna della musica, della creatività e del talento!

Appuntamento giovedì 15 maggio alle ore 20:45 su Canale Italia.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.