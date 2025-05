ASCOLI PICENO – Dopo un anno di studi e di autentiche esperienze artigianali vissute tra i banchi di scuola, si chiude nel migliore dei modi il percorso de “Il volo”, il progetto che la CNA di Ascoli Piceno, con il contributo del Comune di Ascoli, ha scelto di promuovere per presentare alle nuove generazioni le opportunità del fare impresa in chiave artigianale e innovativa.

Al termine di un ricco programma di incontri in cui gli artigiani del Piceno hanno condiviso le proprie esperienze umane e professionali dialogando con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Ascoli, sabato 10 maggio imprenditori e studenti si sono dati appuntamento nel chiostro di Sant’Agostino per prendere parte alla “Festa al chiostro” promossa dal Comune nella settimana dedicata alla “Festa della scuola”.

Insieme alle altre associazioni che nel corso dell’anno scolastico hanno condiviso le proprie progettualità con le scuole ascolane, una delegazione di artigiani CNA ha dato seguito al lavoro svolto in classe animando un intenso pomeriggio all’insegna del saper fare.

Decine di bambini, ragazzi e genitori hanno avuto l’occasione di conoscere più da vicino le lavorazioni artigianali della ceramista e pittrice ascolana Barbara Tomassini, del collega Andrea Fusco, dell’azienda agricola “Conca d’oro” e del suo titolare Alessandro Alessandrini e del ramaio di Comunanza Sandro Tanucci.

Accompagnati dalla responsabile CNA Pensionati Ascoli Piceno Anna Rita Pignoloni, dalla responsabile CNA Artigianato artistico e tradizionale Ascoli Piceno Caterina Mancini e dallo storico ideatore del progetto “Il volo” Luigi Passaretti, gli artigiani CNA hanno saputo coinvolgere giovani e meno giovani con la passione che li accompagna ogni giorno nel proprio lavoro, condividendo con i giovani studenti consigli molto preziosi in un percorso alla scoperta delle opportunità del fare impresa e delle potenzialità e inclinazioni di ciascuno dei giovani partecipanti.

Un vero e proprio successo, certificato dall’elevatissimo numero di presenze nel chiostro e dalla soddisfazione espressa dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti e dalla responsabile del servizio Diritto allo studio e università Cristiana Genovese.

«Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante offrire ai giovani esperienze concrete, capaci di stimolare la loro curiosità e far emergere talenti spesso nascosti – dichiara Anna Rita Pignoloni – Da oltre 20 anni, attraverso “Il volo”, l’associazione ha intrapreso un percorso che unisce generazioni, competenze e visioni, portando tra i banchi di scuola la cultura del fare e del costruire con le proprie mani per presentare alle nuove generazioni le opportunità che l’artigianato è ancora in grado di riservare loro.

L’entusiasmo di ragazzi e famiglie e il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale ci spingono a continuare a lavorare per dare continuità a un progetto che punta ad avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato, valorizzando le tradizioni locali e offrendo loro strumenti concreti per orientarsi nel futuro professionale».

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.