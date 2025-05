ASCOLI PICENO – Si arricchisce di un nuovo atteso appuntamento musicale la proposta della città di Ascoli Piceno giovedì 15 maggio al Teatro dei Filarmonici con Dardust che torna nella sua città di origine con l’anteprima nazionale di Urban Impressionism Summer Tour 2025 su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, concerto che precede la data zero del 16 maggio alla Cava Giuliani sempre ad Ascoli Piceno già sold out.

Al Teatro dei Filarmonici risuoneranno le note dell’ultimo album Urban Impressionism sia con set in piano solo sia con set elettronici. Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, Dardust porta nel live il suo stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini di classico e contemporaneo e creando atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. Urban Impressionism è il suo ultimo lavoro al pianoforte uscito l’8 novembre per Artist First e Sony Masterworks (fuori dal 7 marzo la versione deluxe), un album che esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti in una sintesi che abbatte i confini tra le arti e unisce musica, pittura impressionista e architettura brutalista. Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking.

Dardust è Dario Faini, artista capace di ridisegnare i confini di classico e contemporaneo gettando la sua musica ben oltre le definizioni e creando da sempre atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. Ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarés di oltre 100 dischi di platino. L’artista ha pubblicato una trilogia di dischi: 7 pubblicato nel 2015, Birth del 2016 e S.A.D Storm and Drugs del gennaio del 2020. Dal 2019 ha firmato produzioni di grande successo, collaborando in più occasioni con artisti quali Mahmood, Elodie, Irama, Lazza e Angelina Mango anche durante varie edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2020 Sturm I – Fear, dal disco S.A.D Storm and Drugs è stato scelto dal colosso informatico Apple Inc. all’interno del keynote annuale per il lancio di presentazione dei nuovi prodotti, trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. A inizio 2022 ha firmato la colonna sonora della “flag handover”, il passaggio della bandiera olimpica tra Pechino 2022 e le prossime Olimpiadi invernali in Italia Milano-Cortina 2026 con i due brani Forget To Be e Inno (Prologo). A fine 2022 ha pubblicato Duality, il suo ultimo lavoro discografico sul mercato internazionale per Sony Masterworks e Artist First, un album doppio in cui separa le sue due anime o emisferi cerebrali, piano solo ed elettronica, cui ha seguito nella primavera 2023 il Duality Tour nei teatri italiani e club europei. Ha composto inoltre la colonna sonora di Cover Story il film evento realizzato per i 20 anni di “Vanity Fair” presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano in occasione della kermesse Vanity Fair Stories 2023 e uscito in sala a inizio 2024. Attualmente sta realizzando la colonna sonora del lungometraggio di Mauro Mancini Mani Nude. Il 21 giugno 2024 pubblica il brano Mon coeur, Béton Brut, il primo singolo che anticipa Urban Impressionism, il progetto discografico. In occasione dei 10 anni di carriera tiene il live 10 years. 1 night al Teatro Dal Verme, per la prima volta insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali, inoltre apre il live di Lana Del Rey agli I-Days di Milano e quella di Dua Lipa al Nos Alive Festival di Lisbona. Il 12 e 14 marzo 2025 due speciali eventi live, a Milano, al Pirelli HangarBicocca, e a Roma alla Nuvola anticipano la leg europa di Urban Impressionism – tour 2025 che lo vede sui palchi di Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga, Utrecht, Londra.

Biglietti 15 euro, acquistabili alla biglietteria dei Teatri 0736 298770, circuito AMAT / vivaticket anche on line. Inizio concerto ore 19.30.

