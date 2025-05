OFFIDA – Evento sociale.

Seminario tecnico in presenza a partecipazione gratuita organizzato dall’Associazione Master, Fondazione degli Ingegneri delle Marche ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno dal titolo “SPERIMENTARE PER CONOSCERE, CONOSCERE PER PROGETTARE – verifiche tecniche, monitoraggio e sistemi innovativi di protezione sismica delle costruzioni e dei beni culturali” che si terrà il 23 maggionella splendida cornice dell’Enoteca Regionale delle Marche ad Offida.

L’evento è patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture-Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-Regione Marche-Provincia di Ascoli Piceno-Comune di Offida-ANCI Marche-FINCO.

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJtchqbgrb2FgE7EQZaFdUMaXJCAyEL_XvzY6vuztbhOI9cQ/viewform

