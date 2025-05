La mozione è stata presentata dal consigliere d’opposizione Angelo Procaccini ed è stata integrata da un puntuale emendamento del consigliere di maggioranza Luigi Lattanzi, che ha voluto mettere in luce la storia della vita di Emilio

ASCOLI PICENO – Importante iniziativa nella città delle Cento Torri.

Il Consiglio Comunale di Ascoli approva all’unanimità l’intitolazione del parco “Shangai” ad Emilio Nardinocchi.

Nella seduta recente del Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità una mozione per l’intitolazione del parco riqualificato “Shangai”, sito nel quartiere di Borgo Solestà, ad Emilio Nardinocchi, console del sestiere di Porta Solestà sin dalla prima edizione della Quintana del 1955 e benemerito cittadino ascolano.

La mozione è stata presentata dal consigliere d’opposizione Angelo Procaccini ed è stata integrata da un puntuale emendamento del consigliere di maggioranza Luigi Lattanzi, che ha voluto mettere in luce la storia della vita di Emilio Nardinocchi e sottolineare il valore della sua figura.

Una persona da sempre impegnata in maniera attiva nel tessuto sociale della città, che ha iniziato il proprio percorso nell’Associazione Cattolica “Equipe Notre-Dame” e che ha proseguito nel Consiglio di Amministrazione della Zarepta, dedicandosi con passione all’aiuto dei più deboli e delle fasce meno abbienti della popolazione.

“Con grande orgoglio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità sia l’emendamento che la mozione, così come emendata – affermano dall’Arengo – Appena questo parco vedrà la luce, si procederà all’intitolazione in onore di Emilio Nardinocchi, trovandoci in prossimità del decennale della scomparsa di quest’ultimo”.

