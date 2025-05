Uno dei momenti più toccanti è stato quello in cui Marta ha abbracciato il nonno tra il pubblico: “Era un sogno per lui poter vedere una mia sfilata dal vivo, e dopo dieci anni di passerelle a Milano, finalmente ho potuto realizzarlo”

ASCOLI PICENO – Soddisfazione per l’evento che si è svolto nel pomeriggio di domenica 11 maggio in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, dove centinaia di persone hanno assistito con emozione alla sfilata “Full Sapiens” della stilista Marta Jane Alesiani. Moda, arte e territorio si sono fusi in un evento di grande spessore, capace di valorizzare le eccellenze locali in una cornice unica e suggestiva.

“AP Events APS, in qualità di co-organizzatore, è fiera di aver affiancato Marta Jane Alesiani in questa iniziativa che ha saputo attrarre ad Ascoli buyer, giornalisti, influencer e artisti da tutta Italia e dall’estero” si legge in una nota.

In passerella volti noti del mondo dello spettacolo: Daniel Nilsson il celebre “bonus” di “Avanti un altro”, Emma Dalla Benetta conduttrice e modella, Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, Valeria Sechi Grey, top model internazionale.

Tra il pubblico, tanti volti noti partiti da Milano, Roma, Londra e Santo Domingo per essere presenti. Tra questi, Angela Melillo, che ha voluto salutare Ascoli così: “Non ero mai stata ad Ascoli, ed è una meraviglia incredibile. Oggi sono qui non solo per un’amica, ma per una grande professionista. Dietro ogni suo abito c’è un lavoro pazzesco, che lei realizza con sacrificio ma sempre con il sorriso. Le sue collezioni sono sempre attuali. Marta è tenace e merita tutto questo successo”.

Uno dei momenti più toccanti è stato quello in cui Marta ha abbracciato il nonno tra il pubblico: “Era un sogno per lui poter vedere una mia sfilata dal vivo, e dopo dieci anni di passerelle a Milano, finalmente ho potuto realizzarlo”.

Accanto ai capi unici della collezione, grande attenzione ha riscosso il Social Dress, abito simbolico per stimolare il dialogo, e le grafiche narrative che raccontano l’evoluzione umana attraverso il tessuto.

Tra i presenti anche importanti nomi del settore moda e spettacolo: buyer, direttori di riviste italiane, il creativo Gabriele Vinciguerra, l’influencer Manuela Malavisi, l’attrice Giorgia Fiori, Piero Massimo Macchini, Riccardo Foresi, e molti altri artisti e rappresentanti del mondo musicale.

Il ringraziamento “più sentito da parte di AP Events APS va al Presidente del Bim Tronto, Luigi Contisciani, per il sostegno concreto, costante e appassionato”.

“Crediamo fermamente che la valorizzazione del talento rappresenti il miglior volano per lo sviluppo del territorio – dichiara Luigi Contisciani – Eventi come questo portano in primo piano le nostre eccellenze e il genio di Marta, capace di coniugare al meglio creatività, innovazione e legame con il Piceno. Il Bim Tronto sarà sempre al fianco di iniziative capaci di raccontare il Piceno all’insegna della bellezza”.

”Il supporto e la vicinanza del Bim Tronto all’associazione è un motore fondamentale per la realizzazione di progetti ambiziosi come questo – sottolinea il presidente Emidio Bollettini -Un grazie speciale va anche al Comune di Ascoli Piceno, al Sindaco Marco Fioravanti, e a tutti i partner coinvolti che hanno creduto nel valore culturale e artigianale dell’iniziativa”.

“Non è stata solo una sfilata – conclude Bollettini – ma una celebrazione collettiva della nostra identità. Marta ha saputo trasformare Piazza del Popolo in un palcoscenico di emozione, radici e futuro. Anche perché per noi giovani, la moda è molto più di semplici vestiti: è un modo per esprimere chi siamo e per raccontare la nostra personalità. Attraverso lo stile, comunichiamo emozioni, idee, gusti e spesso anche valori. Siamo orgogliosi di aver contribuito a scrivere questa pagina speciale per Ascoli e per il Piceno”.

