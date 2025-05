ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale e culturale.

Dal 20 maggio al 10 giugno, presso il Palazzetto dello sport Galosi di Monterocco ad Ascoli Piceno, si svolgerà ogni martedì dalle 8,30 alle 19,30, un corso gratuito di autodifesa per donne praticando la disciplina sportiva del judo.

L’iniziativa è realizzata da Associazione Giovanile Picena ASD APS col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, Unione Induista Italiana – Fondi Otto per mille e Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.

Il corso viene realizzato nell’ambito del progetto “Panchine rosse tutto l’anno”, finalizzato a dare informazione, educazione, prevenzione su un tema particolarmente importante che è quello dell’eliminazione della violenza sulle donne.

L’obiettivo, oltre che accrescere la sicurezza di ogni donna che vorrà partecipare, è quello di fornire le necessarie conoscenze di tipo tecnico, di indurre la capacità di poter avere un approccio equilibrato in caso di aggressione, approccio che consenta di affrontare al meglio eventuali spiacevoli situazioni. Il Judo può giocare un ruolo importante in questo settore, in quanto arte marziale di difesa per eccellenza

La partecipazione è riservata a donne con età minima di 16 anni e fino a un massimo di 25 posti. Per iscriversi si può inviare un messaggio Whatsapp al numero 3442229927 indicando i propri dati anagrafici.

