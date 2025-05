ASCOLI PICENO – Si può a pieno titolo definire il “Weekend della cultura” quello che inizierà ad Ascoli Piceno sabato 17 maggio grazie alla fortunata coincidenza di tre prestigiosi eventi di portata nazionale e internazionale. Sabato 17 e domenica 18, i Musei Civici di Ascoli Piceno celebreranno la Notte Internazionale dei Musei, la Giornata Internazionale dei Musei 2025 promosse dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e dall’ICOM e Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della ceramica italiana organizzata da dall’AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica) in 58 città della ceramica con un programma speciale ricco di attività culturali, laboratori per famiglie, visite guidate e ingressi gratuiti nelle principali strutture cittadine.

“Sarà un fine settimana intenso – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – che conferma il fermento culturale della nostra città. Dopo gli ottimi risultati registrati nel 2024 in termini di presenze nei musei civici, vogliamo proseguire su questo trend e per farlo lavoriamo a un’offerta ricca e variegata, capace di attrarre visitatori e turisti”.

“Con il tema Il futuro dei musei nelle comunità in continuo cambiamento – ha dichiarato il Prof. Stefano Papetti – i Musei Civici della città apriranno le porte dei prestigiosi spazi espositivi per offrire esperienze uniche a cittadini e visitatori per tutto il fine settimana”. “Le iniziative promosse dal Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM) – hanno aggiunto i gestori dei Musei Civici delle cooperative Integra e Il Picchio – testimoniano il ruolo fondamentale che i musei svolgono nella costruzione di un futuro sostenibile attraverso l’educazione, la partecipazione comunitaria, la ricerca e la divulgazione culturale. Inoltre gli eventi di Buongiorno Ceramica celebrano la raffinata arte della ceramica ascolana con il coinvolgimento dei ceramisti della città che terranno aperte le botteghe del centro storico”.

Si inizia sabato 17 maggio alle ore 10.00 al Museo dell’Arte Ceramica in Piazza S. Tommaso con la “Camminata dei Musei”, una visita guidata gratuita organizzata in collaborazione con US Acli (la prenotazione è obbligatoria al numero 3939365509). Nel pomeriggio alle ore 17.00, al Museo dell’Arte Ceramica porte aperte ai bambini dai 5 ai 12 anni con il laboratorio gratuito “Mastro Vasaio” che propone la manipolazione dell’argilla per sperimentare le tecniche di realizzazione e di rifinitura dei manufatti. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 333.3276129 – 0736.298213. La giornata si chiude alle ore 21.00 al Forte Malatesta con un’apertura straordinaria e gratuita fino alle 23.00. Alle 21.30, su prenotazione, la visita guidata alla mostra “Antonio Marras. Vedere per credere l’ombra di Cecco”. L’ipnotico e inusuale allestimento ideato da Antonio Marras con 160 opere ha trasformato il Forte in uno spazio di luci e ombre, nel quale viene reinterpretata in maniera esperienziale e immersiva la storia dell’imponente fortezza, anche grazie all’inserimento di alcune opere provenienti da una chiesa di Arquata del Tronto distrutta dal terremoto del 2016.

Nella giornata di domenica 18 maggio, alle ore 11.00 al Museo dell’Arte Ceramica i bambini e le famiglie che non hanno potuto partecipare all’attività di manipolazione dell’argilla del sabato precedente, avranno la possibilità di prenotare il laboratorio Mastro Vasaio.

Alle ore 11.00 al Forte Malatesta, nel programma di Buongiorno Ceramica, Stefano Papetti proporrà un interessante percorso guidato alla mostra di Antonio Marras sul tema “La ceramica tra tradizione e modernità”, illustrando alcune tra le più originali opere in ceramica che lo stilista ha realizzato seguendo le caratteristiche della produzione sarda. La partecipazione è gratuita. La lunga maratona culturale si concluderà alle ore 16.30 presso la Galleria d’Arte Contemporanea Osvaldo Licini con l’evento LICINI ERRANTE, EROTICO, ERETICO, un percorso tematico a cura di Stefano Papetti dedicato al grande maestro delle Amalassunte e degli Angeli Ribelli. Per tutti gli ospiti verrà allestita una degustazione di vini proposta dalla Cantina Pantaleone. L’evento è gratuito e la prenotazione è obbligatoria.

