ASCOLI PICENO – Giunta quest’anno alla 21a edizione, la Nuit Européenne des Musées fa capo al Ministero della Cultura francese e beneficia del patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’ICOM, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, presenta un incontro sul tema “Il santuario tardo-repubblicano di Monte Rinaldo tra ricerca, tutela e valorizzazione: stato dell’arte e prospettive future”.

Da circa dieci anni l’area archeologica La Cuma, che ospita le vestigia monumentali di un luogo di culto di II-I secolo a.C., è al centro di un rinnovato interesse di ricerca da parte degli Istituti ministeriali e delle Università. Sebbene il sito venne riportato in luce nel 1957 dall’allora Soprintendenza alle Antichità, solo di recente è stato possibile chiarire alcuni interrogativi rimasti per lungo tempo irrisolti, circa la cronologia del complesso monumentale, la sua articolazione architettonica, i culti lì venerati, le connessioni con il territorio circostante e con il più ampio contesto storico-culturale di riferimento.

L’appuntamento al Museo Archeologico di Ascoli Piceno, con Francesco Belfiori (SABAP Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) e Sofia Cingolani (Direzione Regionale Musei Nazionali Marche), sarà l’occasione per confrontarsi sulle più recenti acquisizioni offerte dalle ricerche ma anche per fare il punto sui problemi ancora aperti, nonché sulle attività in corso e sui progetti futuri grazie alla sinergia tra la Direzione Regionale Musei Nazionali Marche e la Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, volta a migliorare la conoscenza e la valorizzazione di un monumento unico nel suo genere nel panorama regionale.

Appuntamento sabato 17 maggio alle ore 21 presso il Museo Archeologico di Ascoli Piceno. In occasione della Notte Europea dei Musei l’ingresso al Museo sarà ad 1 euro.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.