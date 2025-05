ASCOLI PICENO – Iniziativa sociale.

Quale sarà il futuro degli agenti, più di 200 mila in Italia, alla luce della prossima revisione degli Accordi Economici Collettivi e del rinnovo della dirigenza Enasarco?

“Avremo la possibilità di affrontare queste importanti tematiche – afferma Tullio Luciani, presidente provinciale e consigliere nazionale di Agenti Fnaarc – nel prossimo incontro dibattito che abbiamo programmato per sabato prossimo 24 maggio, presso la sede della Confcommercio di Ascoli Piceno alle 10, con la partecipazione di due importantissimi e qualificati relatori”.

Sarà presente, infatti, il presidente nazionale di Agenti Fnaarc, Alberto Petranzan, che esaminerà il ruolo della Fondazione Enasarco (Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza) nel garantire la continuità delle prestazioni economiche agli iscritti.

Con lui, l’avvocato Agostino Petriello, legale nazionale di Agenti Fnaarc, che tratterà l’importanza degli Accordi Economici Collettivi nel contratto di agenzia.

“Una straordinaria occasione di approfondimento – conclude Tullio Luciani – aperta a tutti i professionisti del settore ed alle imprese interessate, non solo gli agenti quindi, ma anche le ditte mandanti. Vi aspettiamo numerosi in Via Dino Angelini 62A di Ascoli Piceno”.

