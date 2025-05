ASCOLI PICENO – Sguardo rivolto al futuro con attenzione al presente.

Dalla riorganizzazione del settore giovanile alla crescita dei ragazzi, fino ai risultati conquistati sul campo: in questa intervista Simone Seccardini, responsabile del settore giovanile dell’Atletico Ascoli, racconta i principi, le scelte e il lavoro quotidiano che stanno alla base del progetto.

Un modello formativo che mette al centro la persona, valorizza ogni figura dello staff e punta a costruire un futuro solido, dentro e fuori dal campo.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Siamo partiti con l’idea di costruire qualcosa di nuovo, sistemico e condiviso, che potesse unire tutte le categorie, dall’attività di base fino alla Juniores, dentro una visione moderna e relazionale. Insieme a tutto lo staff e agli addetti ai lavori del club abbiamo cercato di dare un’anima metodologica al progetto, superando la logica dell’allenatore uomo solo al comando, e costruendo invece un sistema in cui ogni figura ha un ruolo educativo e tecnico ed impatta in modo rilevante nel percorso.l nostro lavoro si fonda su principi chiari: attenzione alla persona, coerenza didattica e una forte cura del contesto, perché non possiamo permetterci di disperdere talento in un territorio piccolo come quello di Ascoli. I risultati sono arrivati, ma sono solo una conseguenza di un processo ben strutturato. Il vero obiettivo è sempre stato favorire l’emergere del potenziale di ogni ragazzo, lavorando con attenzione e in maniera globale su tutti i sistemi che contribuiscono a creare il giocatore: sistema di comprensione del gioco, il sistema cognitivo, quello motorio e ovviamente quello educativo-comportamentale. Abbiamo personalizzato il lavoro, riorganizzato i gruppi e accompagnato ogni categoria con uno staff che non si limita ad allenare ma che si interroga costantemente su ciò che propone. Per noi è una delle cose più importanti. Ma non lo vediamo come un premio o una vetrina: è parte integrante di un percorso formativo. L’inserimento graduale in prima squadra serve a far vivere ai ragazzi un salto di contesto che stimola la crescita, li responsabilizza e li mette alla prova. Per loro è un’opportunità chiave. Anche chi non ha esordito, ma si è allenato con continuità, ha vissuto esperienze preziose che favoriscono maturità e adattamento. È così che si costruisce il futuro, dando opportunità vere dentro un sistema coerente. Abbiamo scelto profili che credono nella complessità, persone capaci di lavorare in squadra, di comunicare e di accettare il confronto quotidiano. La scelta della formazione non è un momento isolato ma un processo continuo: ci scambiamo idee ogni settimana, analizziamo le sessioni, tutti si mettono in discussione. Il nostro allenatore tipo è un formatore consapevole, capace di stimolare il ragazzo sotto tutti i punti di vista. Questo riteniamo essere il nostro modo per essere moderni, ovvero costruire cultura dentro e fuori dal campo. Siamo molto orgogliosi, ma non tanto per i trofei, quanto per il percorso che ci ha portati fin qui e che ci ha visto sempre fedeli al modo di essere che abbiamo scelto, che non è negoziabile. Siamo consapevoli che quest’anno è andata bene anche perché ci sono state annate importanti a livello individuale ma il sistema ha sicuramente funzionato. Siamo riusciti ad emergere costruendo un’identità nostra, basata su metodo, relazioni e passione per il lavoro ben fatto”.

