La didattica laboratoriale adottata risulta ancora una volta anche un’importante opportunità di inserimento lavorativo ai più alti livelli non solo in ambito locale ma anche internazionale

ASCOLI PICENO – L’Istituto Fermi Sacconi CPIA di Ascoli ancora una volta si è confermato all’altezza del riconoscimento da parte della Fondazione Agnelli come “scuola di eccellenza”.

In aula magna si è svolto l’evento informativo sul Project Management. Sono intervenuti i responsabili del Project Management Institute (PMI), associazione di studio e promozione del Project Management di livello internazionale, che hanno illustrato i vantaggi per le imprese nell’utilizzo di prassi consolidate nella gestione dei progetti. I relatori hanno anche indicato che le opportunità lavorative attuali e future in questo campo sono numerose con una richiesta esponenziale nei tempi futuri.

Gli allievi, dopo aver frequentato un corso specifico sul Project Management di alto livello promosso dal PMI che consentirà di acquisire il primo livello di certificazione nel PM, hanno avuto modo di applicare queste moderne metodologie su progetti reali spendibili nel campo della protezione civile.

La didattica laboratoriale adottata risulta ancora una volta anche un’importante opportunità di inserimento lavorativo ai più alti livelli non solo in ambito locale ma anche internazionale.

L’ intervento ed il riscontro positivo da parte del rappresentante dell’Agenzia Sviluppo Lavoro Italia del ministero del lavoro nella persona del dottor Renato Pierantozzi, da parte di Confindustria Ascoli Piceno e la soddisfazione da parte del mondo imprenditoriale confermano il corretto indirizzo all’innovazione promosso dal dirigente scolastico dell’Istituto Fermi Sacconi CPIA Ado Evangelisti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.