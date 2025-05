Per esempio si riesce a mantenersi più giovani grazie all’impegno che viene richiesto per memorizzare il regolamento, le tecniche di gioco ed i termini tecnici connessi al gioco (chiusura, scartare, pinella)

ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo, con 3 appuntamenti settimanali ad Ascoli Piceno, Folignano e Maltignano, le attività del progetto “Nuove energie” coordinato da Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta di una serie di eventi gratuiti, realizzati col finanziamento dell’Ambito sociale territoriale XXII (Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta).

Ogni lunedì l’appuntamento è dalle 15 alle 19 presso l’Orario della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via 3 Ottobre (angolo via Napoli) ad Ascoli.

Ogni martedì, invece, le attività si svolgono presso i locali dell’ASD Bocciofila Isola Verde in via Cosenza (a Villa Pigna) dalle 15 alle 17.

Ogni venerdì, invece, l’appuntamento è presso il Centro di aggregazione giovanile in via Como (nei pressi degli impianti sportivi) a Caselle

Nei 3 appuntamenti sono in programma lezioni e partite libere di burraco.

Chi ne conosce già le regole potrà giocare, mentre chi invece non ne è al corrente avrà a disposizione istruttori per apprenderne le nozioni.

“Nuove energie” vuole promuovere l’invecchiamento attivo della popolazione che può avvenire in vari modi.

Anche semplicemente giocando a burraco possono esserci dei benefici.

Per esempio si riesce a mantenersi più giovani grazie all’impegno che viene richiesto per memorizzare il regolamento, le tecniche di gioco ed i termini tecnici connessi al gioco (chiusura, scartare, pinella). Giocare a burraco aiuta anche a uscire dall’isolamento, favorisce la socializzazione e l’aggregazione.

La partecipazione alle attività è gratuita. Informazioni e prenotazioni al numero 3442229927

