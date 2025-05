ASCOLI PICENO – Mattinata di confronto per gli autotrasportatori piceni e marchigiani, che sabato 17 maggio si sono ritrovati ad Ancona per fare il punto delle situazione ed eleggere i propri rappresentanti durante l’assemblea dei mestieri CNA Trasporti – Fita.

Presenti nell’Area Parco Tir di Pesaro il direttore della CNA di Ascoli Piceno Francesco Balloni e il responsabile territoriale CNA Trasporti – Fita Alessandro Valentini, che insieme agli imprenditori associati hanno partecipato a un incontro volto a evidenziare le principali tematiche e criticità che vedono protagonista un settore alle prese con un periodo di grande incertezza.

Nel corso dell’assemblea, gli imprenditori piceni hanno scelto di nominare Roberto Martini come presidente CNA Trasporto merci Ascoli Piceno, mentre Gianpietro Amadio è stato eletto presidente CNA Ncc Bus Ascoli Piceno. Novità importanti per il territorio anche su scala regionale, dato che gli autotrasportatori marchigiani hanno scelto di riporre la loro fiducia in Luca Settimi della Coop.Co.Trans di Comunanza, imprenditore associato alla CNA di Ascoli Piceno ed eletto presidente CNA Trasporti – Fita Marche. Insieme agli altri componenti del direttivo, Settimi avrà il compito di guidare il comparto a livello regionale in una fase decisiva per la transizione dell’autotrasporto verso modelli più sostenibili e innovativi.

Con le ultime due nomine provinciali cala dunque il sipario sulle assemblee dei mestieri della Cn di Ascoli Piceno, che sabato 24 maggio si riunirà nel Teatro dei Filarmonici di Ascoli per l’attesissimo appuntamento dell’assemblea elettiva. Nel corso dell’evento, a partire dalle ore 9, si procederà al rinnovo degli organi associativi in vista del mandato 2025-2029, con un interessante e più che mai attuale dibattito sui temi della sostenibilità, del credito e dell’intelligenza artificiale che coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, del sistema del credito e delle università, con relatori di rilevanza nazionale.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai presidenti uscenti per il lavoro svolto in questi anni con grande professionalità e spirito di servizio – dichiara Alessandro Valentini – Un grazie particolare va a Roberto Grazioli per i due mandati da presidente regionale, a Barbara Pietrolungo, ex presidente CNA Trasporto Merci Ascoli Piceno, e a Deborah Caioni, ex presidente CNA Ncc Bus Ascoli Piceno. Queste nuove nomine rappresentano un passaggio importante nel segno della continuità e del rinnovamento. Il nostro impegno sarà quello di accompagnare imprese e operatori del settore in un percorso di crescita, innovazione e rappresentanza efficace, affrontando le grandi sfide imposte dal mercato».

