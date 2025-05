1. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 25 (PROT. N. 39903) PRESENTATA IN DATA 14/05/2025 DAI CONSIGLIERI COMUNALI, GREGORIO CAPPELLI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MARTA LUZI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN VIA MOLISE N.1 NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.



2. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 26 (PROT. N. 40363) PRESENTATA IN DATA 15/05/2025 DAI CONSIGLIERI COMUNALI MARTA LUZI, FRANCESCO AMELI, GREGORIO CAPPELLI, ANDREA DOMINICI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLA NECCESITA’ DI SPAZI GRATUITI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL TERRITORIO.



3. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 27 (PROT. N. 40536) PRESENTATA IN DATA 15/05/2025 DAI CONSIGLIERI COMUNALI EMIDIO PREMICI, MARIKA ASCARINI, PATRIZIA PETRACCI, EMANUELA MAROZZI, MANUELA DI MICCO, PATRIZIA PALANCA, LUIGI LATTANZI, CARLO NARCISI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN MERITO ALLA MANUTENZIONE RETE STRADALE PROVINCIALE E STATO DI DISSESTO DELLA PROVINCIA.



4. OS-01-25 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SUPERFICI PUBBLICHE E LE TIPOLOGIE I ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO.



5. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 18/04/2025 PROT. 32572 DAI CONSIGLIERI COMUNALI, AMELI FRANCESCO, GREGORIO CAPPELLI, ANDREA DOMINICI, MARTA LUZI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI, IN MERITO ALL’ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO DI BASE NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.



6. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 24/04/2025 PROT. 33897 DAI CONSIGLIERI COMUNALI, GREGORIO CAPPELLI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MARTA LUZI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI, IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE DI UNA PANCHINA DI COLORE GIALLO SUL TERRITORIO COMUNALE DI ASCOLI PICENO PER CONTINUARE A SOSTENERE LA CAMPAGNA “VERITA’ E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI”.



7. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 21/03/2025 PROT. 23936 DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAPPELLI GREGORIO + ALTRI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA E ALL’APPELLO PER LA PACE E LA RECIPROCA SICUREZZA TRA ISRAELE E PALESTINA.



8. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 17/04/2025 (PROT. N. 32204) DAL SINDACO MARCO FIORAVANTI IN MERITO ALLA ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE SULLA FRATERNITA’ UMANA E ALLE INIZIATIVE PROMOSSE IN COLLABORAZIONE TRA ANCI E FONDAZIONE FRATELLI TUTTI.