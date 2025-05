ASCOLI PICENO- Trenta match in tre giorni, sessanta pugili provenienti dalle regioni Marche e Umbria, con finali nella suggestiva Piazza dell’immacolata ad Ascoli Piceno, hanno animato lo scorso weekend le selezioni regionali dei Campionati Italiani categoria élite valevoli per l’accesso agli assoluti italiani.

Un’attività intensa curata nell’organizzazione dalle società Ascoli Boxe e Nike Fermo che ha permesso ad un folto pubblico di godersi un piacevole spettacolo all’insegna dello sport più avvincente del mondo, la boxe.

Dopo due giorni intensi di match disputati per le qualificazioni, la scorsa domenica è stata la giornata delle finali che si sono svolte sul ring allestito all’aperto, sotto lo sguardo di appassionati, curiosi e turisti che si sono soffermati ad assistere all’evento sportivo della massima categoria dilettantistica.

Nella categoria dei 55 Kg. strappa il pass per gli assoluti il giovane Andrea Rosicarello della Boxing Club Castelfidardo che dopo aver battuto ai punti il promettente Michele Cosentino, è riuscito a superare, in finale, anche il più esperto Alì Karimi della Pugilistica Dorica 2006. Il 19enne fidardense seguendo i suggerimenti dei suoi allenatori all’angolo Andrea Gabbanelli e Daniele Marra ha avuto la capacità di imporre la sua boxe evitando il temuto corpo a corpo, specialità dell’avversario, e a combattere sulla lunga distanza che gli ha acconsentito di cogliere il giusto tempo per entrare e centrare Karimi con colpi ben assestati mantenendosi sempre al centro del ring.

Ernis Abazi della Boxing Club Macerata è il nuovo campione regionale della categoria 60 kg. Il 21enne maceratese ha vinto ai punti nella finale contro Christian Gaggiotti della Upa Pittori. Indiscutibile la preminenza del pugile italoalbanese che si esprime con stile essenziale e tecnica balcanica capace di chiudere il match senza tanti fronzoli.

Elia Gironelli della Boxing Academy Loreto conquista la medaglia d’oro nella finale dei 65 kg. contro Leonardo Gioacchini della Pugilistica Dorica 2006 in un match equilibrato dove il loretano ha spiccato per precisione ed intensità dei colpi mentre all’avversario non è bastata la estrema mobilità di gambe e la singolare tecnica di schivare i colpi a guardia bassa, giudicati insufficienti dai giudici di bordo ring. Gironelli, allenato dal maestro Alessandro Cossu, era passato in finale dopo aver battuto ai punti Tommaso Barchetta della Nike Fermo.

Un’altra vittoria per l’Academy Loreto è giunta con la vittoria di Mbang Francis Cesar che nella categoria dei 70 kg. ha vinto ai punti contro il fabrianese Giacomo Woch. Il 24enne pugile di origini camerunensi ha brillato per tempistica e mobilità, contro un talentuoso avversario mai domo. Nelle semifinali Mbang aveva battuto ai punti anche Leone Messi della Boxing Club Macerata.

Nella categoria degli 80 kg. Leonardo Ciccalè della Pugilistica Maceratese ha vinto ai punti contro il fidardense Anacleto Gabbanelli in un match molto avvincente che ha visto i due pugili battersi con alta tecnica e notevole potenza. Una vittoria di misura che i giudici hanno optato a favore del 20enne maceratese.

Belleggia Michele della Ruffini Team di Monteprandone è il nuovo campione regionale della categoria dei 90 kg. Nella finale il pugile 20enne allenato dal maestro Roberto Ruffini si è contraddistinto per i numerosi colpi portati a segno rispetto al suo validissimo avversario Agostino Marietti della Phoenix Boxe al termine di un incontro molto cruento.

