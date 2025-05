Presente alla cerimonia, per l’illustrazione del progetto, con la direzione sociosanitaria nella persona della direttrice Sonia Carla Cicero che, insieme al distretto sanitario, ha concretamente dato il via alla telemedicina sperimentale

ASCOLI PICENO – Premio nazionale ‘Innovazione digitale in sanità 2025’: l’Ast di Ascoli è tra le quattro aziende sanitarie italiane finaliste con il programma di telemedicina nelle aree interne, avviato in forma sperimentale lo scorso 19 maggio, dal titolo ‘Progetto di cooperazione interterritoriale in area sisma: da Smart village-Gal Piceno a un modello innovativo di assistenza sociosanitaria’. La cerimonia di proclamazione dei vincitori del premio si svolgerà in occasione del convegno organizzato dagli ‘Osservatori digital innovation’ della School of management del Politecnico di Milano in programma giovedì 22 maggio, dalle 10.30 alle 16, nell’aula De Carli del campus Durando a Milano. L’Ast di Ascoli sarà presente alla cerimonia, per l’illustrazione del progetto, con la direzione sociosanitaria nella persona della direttrice Sonia Carla Cicero che, insieme al distretto sanitario di Ascoli, ha concretamente dato il via alla telemedicina sperimentale nei comuni delle aree interne del Piceno. “Siamo naturalmente orgogliosi di essere tra i finalisti – sottolinea la direttrice Sonia Carla Cicero -. Saremo presenti a Milano con una piccola delegazione per raccontare e approfondire con la giuria il nostro progetto. Sarà anche un’occasione per confrontarci con le altre realtà. Il benchmark rappresenta sempre una fonte di ricchezza”.

Un riconoscimento importante, dunque, che conferma l’innovatività del progetto sperimentale realizzato dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, attraverso il coinvolgimento dei propri specialisti per la refertazione degli esami da remoto, in collaborazione con il Bim Tronto e l’‘Accordo di programma quadro – Area interna Ascoli Piceno’ di cui ente capofila è l’Unione montana del Tronto e Valfluvione che lo hanno finanziato. La telemedicina partita lo scorso 19 maggio in via sperimentale nei comuni dove ci sono le Case di comunità, prevede l’utilizzo di una piattaforma che simula la funzione di quello che sarà il fascicolo sanitario elettronico finanziato con i fondi del Pnrr. Suo punto di forza è la possibilità di accedere online al referto, sia da parte del paziente, sia da parte del medico di medicina generale e dello specialista. Le prestazioni sanitarie per le quali è prevista l’erogazione, in questa fase iniziale, afferiscono alle branche della cardiologia e della pneumologia.

Il convegno in programma il 22 maggio a Milano avrà quale tema proprio la trasformazione digitale del sistema sanitario italiano che è giunta a una fase decisiva. Sarà offerta una panoramica sullo stato di sviluppo della sanità digitale in Italia, anche grazie al confronto con esperti e rappresentanti istituzionali e, contestualmente, saranno presentati i progetti finalisti del ‘Premio innovazione digitale in sanità 2025’, tra cui quello dell’Ast di Ascoli, e proclamati i vincitori.

