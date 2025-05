ASCOLI PICENO – La dottoressa Patrizia Righetti, presidente di Federfarma Ascoli ,ha ricevuto il” Premio Donna Fidapa 2025″,assegnatole dalla sezione ascolana della Fidapa- Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, attiva dal 1991 con una sede ad Ascoli.

Nel 2023 è stato istituito il ” Premio Donna Fidapa ” assegnato ad una donna che si sia affermata professionalmente nel sociale , nelle arti o negli affari , con particolare attenzione sulle Donne del Piceno che incarnano i valori dell’ impegno sociale , formazione dei giovani , promozione dell’imprenditoria femminile . L’edizione 2025 trae ispirazione dal tema della violenza di genere sotto molteplici aspetti , della sua prevenzione ed eliminazione .

La Dottoressa Righetti ha sottolineato il carattere ” naturale ” di accoglienza e di ascolto delle farmacie , grazie alla capillarità diffusa sul territorio , sono infatti molto spesso il primo punto di informazione a cui le donne si rivolgono per avere supporto, grazie al rapporto di fiducia con il farmacista come consulente e per la forte presenza femminile , 80% , tra gli oltre 70.000 farmacisti che lavorano in farmacia . Al centro dell’ attenzione il progetto Mimosa , nato nel 2014 dall’idea del gruppo “Farmaciste Insieme” , ha carattere nazionale e in collaborazione con Federfarma . Progetto che prevede l’esposizione in tutte le farmacie di materiali informativi finalizzati a sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere e sull’importanza di rompere la cortina di silenzio che spesso lo circonda ed anche a fornire alle donne vittime di abusi , ai loro amici e familiari , informazioni e contatti utili per chiedere aiuto .

Patrizia Righetti ha dedicato il premio Fidapa a tutte le donne e in particolare alle figlie , Chiara ed Eleni , che operano al suo fianco in farmacia .

