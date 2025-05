ASCOLI PICENO – La Giunta comunale di Ascoli ha dato il via libera al progetto definitivo per il restauro e la riqualificazione del Circolo sociale Monticelli. Un’opera finanziata con 70.000 euro di fondi comunali e 385.000 di contributo da parte della Fondazione Carisap, prevista nel piano triennale dei lavori pubblici per un importo complessivo di 455.000 euro.

“Un intervento molto importante per il quartiere e non solo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché restituisce funzionalità a un punto di incontro e aggregazione. Come Amministrazione ci impegniamo affinché in tutta la città siano presenti spazi dove le persone possano trascorrere il loro tempo libero, contribuendo a creare un senso di comunità. Ringrazio la Fondazione Carisap per il contributo che ha voluto concedere per quest’opera”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli, ha spiegato che “dopo aver ottenuto i pareri di tutti gli enti coinvolti in sede di variante urbanistica, ora potremo procedere con la riqualificazione del Circolo. Siamo a lavoro su tanti fronti in tutto il territorio comunale, per dare agli ascolani luoghi e infrastrutture moderne e capaci di rispondere alle esigenze della società odierna”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Urbanistica, Gianni Silvestri: “Un altro risultato importante, che permette di restituire alla collettività uno spazio di aggregazione molto frequentato dagli abitanti del quartiere. Si tratta di un ulteriore tassello dell’opera di riqualificazione che stiamo portando avanti su numerosi immobili, in tutta la città”.

